加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金哈克曼逝世享壽95歲 生涯獲2座奧斯卡獎以「霹靂神探」登影帝
首頁 / 生活

清明連假台鐵加開153班 高鐵加開197班次

2025/2/27 17:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北27日電）今年清明連假有4天，台鐵今天宣布全線加開各級列車共153班，規劃3月5日凌晨0時起開放民眾訂票；高鐵規劃加開197班次，3月4日凌晨0時起開放售票。

今年清明連假為4月3日到6日。

台鐵今天發布新聞稿表示，規劃4月2日起至7日共6天，全線加開各級列車共計153班，其中包含東部地區實名制列車6班、彰化－花蓮北半環EMU3000型新自強號列車10班、七堵－台東南半環EMU3000型新自強號6班、七堵－潮州EMU3000型新自強號直達車10班、南港－彰化普悠瑪直達車8班、湖口－台東區間快車8班。

台鐵指出，為加強疏運旅客，4月2日至7日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵表示，清明連續假期車票自3月5日凌晨0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，東線實名制列車班次，於3月6日凌晨0時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上述兩者的配偶與直系血親一親等國民訂票。

高鐵方面，台灣高鐵指出，4月1日至7日規劃清明假期疏運，期間加開197班次列車（南下92班，北上105班），總計7天提供1287班次的旅運服務。

旅客可自3月4日凌晨0時起，透過網路訂票系統、高鐵合作便利商店及「T-EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機，一次預購清明假期疏運期間所需車票。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台灣高鐵指出，清明疏運期間也將針對台中以北區間自由座需求較高時段，4月2日下午3時到晚間8時及4月3日早上7時到上午9時的南下方向；與4月6日中午12時到晚間9時的北上方向，行駛於南港—台中、沿途停靠各站的區間列車，均配置8節自由座車廂（1-3車及8-12車）。

另外，台灣高鐵表示，為服務旅客於3月中、下旬提前返鄉掃墓及因應各地各種大型活動辦理的旅運需求，自3月14日至30日連續3週實施週末短期增班，期間共增開57班次列車（南下30班、北上27班），同樣自3月4日凌晨0時起開放購票。（編輯：管中維）1140227

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

56
更多編輯台推薦新聞：