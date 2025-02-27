清明連假台鐵加開153班 高鐵加開197班次

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（中央社記者余曉涵台北27日電）今年清明連假有4天，台鐵今天宣布全線加開各級列車共153班，規劃3月5日凌晨0時起開放民眾訂票；高鐵規劃加開197班次，3月4日凌晨0時起開放售票。

今年清明連假為4月3日到6日。

台鐵今天發布新聞稿表示，規劃4月2日起至7日共6天，全線加開各級列車共計153班，其中包含東部地區實名制列車6班、彰化－花蓮北半環EMU3000型新自強號列車10班、七堵－台東南半環EMU3000型新自強號6班、七堵－潮州EMU3000型新自強號直達車10班、南港－彰化普悠瑪直達車8班、湖口－台東區間快車8班。

台鐵指出，為加強疏運旅客，4月2日至7日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵表示，清明連續假期車票自3月5日凌晨0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，東線實名制列車班次，於3月6日凌晨0時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上述兩者的配偶與直系血親一親等國民訂票。

高鐵方面，台灣高鐵指出，4月1日至7日規劃清明假期疏運，期間加開197班次列車（南下92班，北上105班），總計7天提供1287班次的旅運服務。

旅客可自3月4日凌晨0時起，透過網路訂票系統、高鐵合作便利商店及「T-EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機，一次預購清明假期疏運期間所需車票。

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台灣高鐵指出，清明疏運期間也將針對台中以北區間自由座需求較高時段，4月2日下午3時到晚間8時及4月3日早上7時到上午9時的南下方向；與4月6日中午12時到晚間9時的北上方向，行駛於南港—台中、沿途停靠各站的區間列車，均配置8節自由座車廂（1-3車及8-12車）。

另外，台灣高鐵表示，為服務旅客於3月中、下旬提前返鄉掃墓及因應各地各種大型活動辦理的旅運需求，自3月14日至30日連續3週實施週末短期增班，期間共增開57班次列車（南下30班、北上27班），同樣自3月4日凌晨0時起開放購票。（編輯：管中維）1140227