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高鐵延宜蘭綜規盼年底前報政院 延屏東8月重啟環評

2025/2/7 15:58
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（中央社記者汪淑芬台北7日電）高鐵往北延宜蘭，往南延屏東都有新進度。交通部鐵道局長楊正君今天說，延宜蘭的綜合規劃希望年底前能報行政院，延屏東預定8月重啟綜合規劃及環境影響評估。

行政院去年核定高鐵延屏東路線，從原本左營案改為高雄案，也就是從目前的左營站一路往南進高雄市區，再延伸到屏東六塊厝，全長25.9公里，左營至鳳山為地下化16.4公里、鳳山至屏東為高架段9.5公里。

鐵道局今天舉行新春媒體餐會，楊正君談到高鐵延屏東案，他說，鐵道局已進行相關作業準備，將先依據核定的路線確定路廊，預計8月同步重啟綜合規劃及第1階段環評，綜合規劃時間約1年半，第1階段環評後還有第2階段環評，估計至少要3年時間，經費待估算，若一切順切，目前暫估完工通車時間是2039年。

不過，楊正君說，綜合規劃時，也會評估是否可採分段通車。

至於可能拆遷的的戶數，楊正君說，目前還未確定，至於未來施工對當地可能構成的影響，楊正君說，與當年施作鐵路地下化情況完全不同，因台鐵已地下化，高鐵從左營經高雄市區到鳳山，採潛盾方式施工，大部分都在地下作業，已大幅降低對道路的影響。

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而進度較快的高鐵延宜蘭，楊正君說，預計8月將環境影響評估報告送環評大會審查，希望年底能一併與綜合規劃報行政院，行政核定後1年到1年半可動工。

鐵道局規劃，高鐵延宜蘭以避開翡翠水庫集水區的路線，從台北市高鐵南港站向東至宜蘭，全線長約60.6公里，並在宜蘭縣政中心以南約350公尺處設站，估計經費新台幣1880億元，若一切順利，預定2036年完工通車。（編輯：陳政偉）1140207

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楊正君
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