高鐵延屏東綜規與環評重做 鐵道局估需3到4年

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）高鐵南延屏東路線確定由原先「左營案」改為「高雄案」。鐵道局將重做綜合規畫與環評，估計要3到4年時間。台灣軌道工程學會認同「高雄案」可帶動高雄市區發展。

交通部於108年9月27日宣布採左營案，初估自高鐵左營站先倒退再岔出經高雄市仁武、鳥松、大樹等區，跨越高屏溪進入屏東縣，於屏東市台糖六塊厝農場設站。

不過，「左營案」進入綜合規劃階段時，面臨原先未預料到的問題，先是經過石化廠區的路線，引起地方對安全隱憂而抗爭，行政院於112年1月同意將有爭議路段改與高屏二快共用路廊，路線縮短為16.8公里，後來又發現會與高鐵左營基地產生過軌等技術上高風險問題，今年初改評估進高雄市區的「高雄案」，今天終於定案。

鐵道局官員坦言，先前高鐵延屏東的綜合規畫環境影響評估，都是針對「左營案」，現在必須針對「高雄案」全部重新做，現在馬上就會開始，估計要3到4年時間才完成。

鐵道局108年評估高鐵延屏東時，原本就包括「高雄案」在內共4個方案，當時「高雄案」預估經費1200億元，是4個方案中最高的。

根據今天核定的「高雄案」，路線長25.9km，左營-鳳山16.4公里為地下段，鳳山-屏東9.5公里為高架段。

鐵道局說，經費一定與當年預估的不同，但詳細數字要在綜合規劃階段時再精算

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工程界以近幾年物價上漲，及多項軌道工程因流標不斷加高經費推算，加上新核定的「高雄案」還納入新設鳳山站的考量，經費不會少於新台幣2000億元，甚至可能到2500億元。

不過，工程界認為，「高雄案」優於「左營案」。台灣軌道工程學會11月舉辦高鐵延屏東專家學者座談時，就說明在技術上，「高雄案」沒有「左營案」改建站內軌道及系統的複雜問題，就系統永續營運而言為較佳方案；另外，高鐵進高雄車站，可結合城市發展規劃，帶來出入旅運人流及帶動高雄市區發展，與左營方案僅新增屏東站所創造運輸效益完全不同。（編輯：李亨山）1131228