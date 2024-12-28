加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
高鐵延伸屏東
新聞專題
高鐵延伸屏東2/37
首頁 / 生活

高鐵延伸屏東路線底定 聯盟：到潮州更適合

2024/12/28 16:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）行政院長卓榮泰宣布高鐵延伸屏東採高雄路線方案，屏東站址設在六塊厝。爭取高鐵到屏東聯盟今天表示，高鐵應延伸到更適合帶動屏東發展的潮州地區。

爭取高鐵到屏東聯盟今天發布聲明指出，當初路線延伸六塊厝，後因相關工程技術出現嚴重問題無法克服，才有後來高雄案重新復活，但是高雄案討論不到半年就快速決定，這種決策品質不是效率，而是粗糙。

聯盟表示，高雄車站站體接近完工，如果確定延伸高雄車站，試想又得延長工期，大肆開挖地基或是住戶拆遷，影響周邊居民生活品質甚鉅，恐怕又讓高雄車站變成萬年施工車站。

聯盟強調，未來延伸屏東六塊厝已毫無任何屏東交通運輸改革的重大意義，等於跟台鐵現有路線平行，重複建設只是衝擊台鐵運量，以及債留子孫；高鐵建設未來應該設法透過更嚴謹討論、更好決策品質，延伸到更適合帶動屏東發展的潮州地區。（編輯：郭諭儒）1131228

#行政院長
#屏東縣
#高雄車站
#台鐵
#卓榮泰
#高雄市
卓榮泰
高雄車站廣場成圓天棚啟用 卓榮泰：周邊大都更高鐵延伸屏東路線底定 周春米盼加速動工、施作
高鐵延伸屏東
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
高鐵南延屏東採高雄案 鐵道局：綜規與環評將重做估需3到4年
113
更多編輯台推薦新聞：