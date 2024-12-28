高鐵延伸屏東路線底定 周春米盼加速動工、施作

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）屏東縣長周春米今天表示，欣見行政院長卓榮泰宣布高鐵南延屏東路線將採「高雄方案」底定。屏東主張就是加速動工、施作，完備南方大矽谷計劃，串連南高屏科技產業鏈。

卓榮泰稍早在台鐵高雄車站「地下廣場成圓與天棚啟用儀式」宣布，高鐵南延屏東路線將採進入台鐵高雄車站「高雄方案」。

周春米透過社群網站臉書（Facebook）表示，欣見卓榮泰宣布高鐵將從左營站進高雄車站，再進屏東六塊厝站，而高鐵屏東端路線及站址從未改變，拜託交通部務必優先施作高鐵屏東車站及鐵路高架化工程，讓高鐵早日通車到屏東，未來也預留往潮州鎮延伸規劃。

她說，屏東各項建設未來要銜接高鐵主動脈，屏東縣政府積極規劃屏東高鐵特定區都市計畫，8月已公告第1階段實施，計畫總面積達307公頃，打造屏東下世代新都心，而屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區、國立屏科實驗高級中等學校都已動工，屏東國際棒球場30日動土，周邊道路2025年初動土，讓建設提前啟動，全力為先進高科技產業鏈蓬勃發展作好準備。

周春米表示，屏東高鐵特定區是全國首個以高科技產業為主軸高鐵特定區，更是首個高鐵尚未通車，周邊產業、生活與商業機能都能完備的高鐵特定區。交通路網是屏東產業發展關鍵力量，期盼高鐵早日進屏東，高屏生活共同圈共榮發展更完善，落實交通平權。

屏縣府發布新聞稿說，高鐵延伸屏東、高鐵特定區發展及高鐵與台鐵共構等環節，是交通帶動產業轉型關鍵，期望交通部加快行政程序。（編輯：李明宗）1131228