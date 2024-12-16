高鐵延屏東若採高雄案 交通部：配合大都更計畫

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）高鐵南延屏東，民進黨立法委員李昆澤今天表示，路線「呼出欲出」，若採進入高雄市區的高雄案，應降低對民眾的影響，交通部承諾限縮開挖範圍、減少拆遷、協調安置，並配合高雄大都更計畫。

立法院交通委員會今天審查交通部鐵道局、交通部運輸研究所、國家運輸安全調查委員會114年度預算，高鐵延伸屏東路線方案受到立委關注。

李昆澤關心高鐵南延屏東的進度，他說，原本有4個路線方案：左營、燕巢、高雄、小港機場，先是選左營案，後來左營案會遇到石化區問題，後來往南與高屏第二快速公路共構，但又發生在左營基地軌道轉換長度不夠，現在研究高雄案，會面臨市區拆遷問題。

李昆澤說，雖然路線還未最後定案，但已呼之欲出，無論是左營案還是高雄案，交通部應向民眾說清楚原因，若是高雄案，應減少拆遷，對民眾的影響降到最低。

李昆澤建議，若高雄案要減少拆遷，從高雄站可從四股道改為三股道，並以公有地優先徵收，將開挖範圍從2.8公里縮小到2.4公里，還有民眾安置問題也要考慮，同時也應就大高雄整體聯合開發的重新布局，與高雄市政府對話。

交通部長陳世凱說，高鐵南延屏東年底就會定案，除鐵道局與高雄市政府溝通外，他也拜會過高雄市長陳其邁，針對整體都市規劃、都市更新、地下通道，都有密切討論，交通部會與高雄市政配合高雄的大都更計畫。

鐵道局長楊正君說，鐵道局正就研議中的高鐵延伸屏東高雄案，朝限縮明挖路段努力，並就拆遷戶的安置，與高雄市政府協調。（編輯：陳清芳）1131216