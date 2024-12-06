出席高鐵南延說明會 陳世凱：將拆遷數降到最低

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（中央社記者林巧璉高雄6日電）高鐵南延屏東路線將於年底前確定；交通部鐵道局今天在三民區舉辦說明會，交通部長陳世凱表示，目前施工技術可將拆遷數降到最低，若無法避免會給予最好的安置與補償。

陳世凱今天到高雄科工館參加第4場「高鐵南延屏東路線方案」說明會，會前接受媒體聯訪表示，過去左營案的優點是經費較低、完工時程較快；目前討論的高雄方案雖然經費會高一點、工期也會比較長，但對高雄市區整體發展是有幫助的，更重要的是未來行車效率和安全性較有助益。

陳世凱說，若選擇「高雄案」將確保施工時不影響高雄車站、捷運的營運，目前已完工的建築物、頂棚等都不會受影響；此外綠園道影響範圍約5%，絕大多數都會完整保留。

被問及鐵道三街周邊居民擔心未來將面臨拆遷，陳世凱說，目前仍在選擇路線階段，目前仍無法說明拆遷狀況，但依照目前的技術，且旁邊還有一條道路可供施工，未來拆遷數會降到最低，盡可能不影響民宅，若無法避免一定會用最好的方式跟地方溝通。

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說明會上不少民眾表達對拆遷的擔憂，有民眾說，高鐵進高雄車站這個決定太慢了，過去錯失了幾次機會，而鐵路地下化工期周邊民眾被吵到精神耗弱，「施工20年，一個小孩都長大成年了」。會中有民眾高舉「反對明挖」、「拒絕拆遷」手舉牌。

交通部鐵道局晚間在三民區舉辦第4場說明會，200多人到場關心，民進黨高雄市立委李昆澤、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩；國民黨立委柯志恩，以及多名高雄市議員都也出席。（編輯：郭諭儒）1131206

交通部鐵道局6日在高雄市三民區舉辦第4場「高鐵南延屏東路線方案」說明會，吸引200多人到場關心，不少民眾表達對施工拆遷民宅的憂慮，高舉「反對明挖」、「拒絕拆遷」標語。中央社記者林巧璉攝 113年12月6日