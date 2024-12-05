路口轉彎暫停並指差確認 交通部：限客運大客車

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）交通部今天澄清，日前宣導大客車駕駛在路口轉彎應注意事項，特別強調經過行人穿越道時，無論是否有行人都要暫停進行指差確認，但這項要求不是針對所有汽機車駕駛人。

交通部發布新聞稿，交通部重視行人安全，持續倡導「停讓文化」，交通部長陳世凱日前到台中市的路口，視察客運營業大客車「指差確認」成效，提醒大客車駕駛，經過行人穿越道時，無論是否有行人都要暫停，並落實「指差確認」。

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交通部表示，有些民眾認為交通部要求所有駕駛人行經穿越道，無論有無行人都應停等，是個誤會，實際上是公路局與地方政府合作推動「客運營業大客車」行至路口轉彎經過行人穿越道時，必須暫停並進行指差確認，再安全通過，並不是指所有的汽車及機車。

交通部說，若「客運營業大客車」沒有落實停讓及指差確認動作，可依汽車運輸業管理規則規定，按公路法處罰業者公司新台幣9000元以上9萬元以下的罰鍰；而其他汽機車在行經行人穿越道時，仍應在行人通行時停讓，優先保障行人用路安全。（編輯：管中維）1131205