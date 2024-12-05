水上段鐵路高架 陳世凱：嘉縣府重提規劃案以推動

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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）立法院交通委員會今天考察嘉義縣交通及觀光建設，面對地方期待水上鄉鐵路高架化，交通部長陳世凱說，請縣府重提規劃案，納入近來工商發展提高本益比，讓高架化工程順利推動。

國民黨籍立委王育敏今天邀請交通部官員、台鐵公司考察嘉義鐵路高架化工程，上午到水上火車站瞭解當地因平交道造成交通阻塞問題，以及嘉義縣政府與台鐵的處置方案。

王育敏說，水上段鐵路從一開始評估做高架化，後來因為評估本益比不足，改成水上大平台計畫，但又發現水上大平台問題重重，也解決不了問題，因此回歸鐵路高架化才是可能的解方。

對此，陳世凱表示，之前在水上鄉鐵路高架化可行研究，本益比是不足的，縣長翁章梁日前有到交通部拜會溝通，並指出台積電已進駐嘉義，工商業發展與過去不一樣。因此交通部請縣府重提規劃案，並併入嘉義縣未來工商業發展與水上鄉周邊的發展情況，提高本益比，讓相關計畫能夠順利推動。

立法院交通委員會今天也前往民雄車站考察民雄鐵路高架化進度，鐵道局說明預計明年5月進行臨時軌工程、明年底則進行主體工程決標開工。

王育敏指出，城鄉建設不能以單一地區進行考量，而是要透過整體交通建設的串聯，嘉義縣鐵路高架化是由民雄連接嘉義市，希望未來能夠再接到水上，帶動嘉義整體發展。（編輯：李錫璋）1131205