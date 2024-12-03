桃園整體道安表現欠佳 交通部邀桃市府說明

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）交通部今天舉行道安說明會，其中1至9月各縣市整體道安表現，桃園市表現欠佳，多個類型交通事故死亡與去年同期相比皆增加最多，交通部將邀請桃園市派人參加13日的每週道安事故說明。

交通部公布，1至9月，交通事故30日死亡人數為2161人，較去年同期減少61人、降幅2.7%。

從各縣市道安整體表現來看，1至9月在不同類型的交通事故死亡中，桃園市在多個類型與去年同期相比都是增加最多，分別是30日死亡增加47人、機車事故死亡增加32人、酒駕死亡增加5人。

另外，其他縣市在1至9月行人死亡人數方面較去年同期增加最多的是新竹市、有11人；交通事故高齡死亡方面，以新北市較去年同期增加14人最多。

交通部長陳世凱說，有些縣市道安表現有改善，有些則惡化，桃園市已赴行政院道安會報報告過，因表現仍不理想，交通部將邀請桃園市到交通部記者會，向國人說明原因。

不過，從各縣市首長主持道安會報狀況來看，交通部統計，1至11月，桃園市、新竹市的首長每個月都親自主持，代表重視道安，為何道安表現仍不理想，交通部也曾派人去了解。

交通部路政及道安司司長黃運貴說，桃園市各區道安表現不同，觀音等4個區的交通事故較嚴重，正透過加強執法改善。（編輯：陳政偉）1131203