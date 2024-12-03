台灣是科技強國 交長：觀光數位化是強項

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（中央社記者余曉涵台北3日電）交通部長陳世凱今天說，台灣是科技強國，觀光數位化是很好的基底也是強項，不僅讓國外旅客可以體驗台灣觀光環境，讓旅客更想來台外，也可以讓業者節省成本人力。

交通部觀光署今天舉辦觀光產業數位博覽會，會中交通部長陳世凱致詞表示，台灣是科技強國，也是數位強國，整個觀光數位化有很好的基底，也是強項。

陳世凱說，觀光署一直在推動數位化的好處，不僅可以讓國外觀光客在國外就可以體驗台灣觀光環境，讓旅客更想來台旅遊外，觀光業者透過科技化跟數位化讓服務更細緻，也節省人力跟成本。

交通部觀光署長周永暉接受聯訪表示，觀光署成立後一直希望旅行業跟旅館業可以善用科技，且觀光產業一定要結合這些科技應用，才能夠朝向永續的旅遊跟觀光，因此希望可以在火車站等地方，可以透過機器設施提供熱水等服務，遊樂園業者也可以透過手機揭露設施等待時間等。

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周永暉指出，像是台灣有75%的旅行社，員工在10人以下，可以引進AI技術，協助財務分析、旅客管理、遊程規劃等，讓客製化發展也可以借助新興科技產業。

「2024觀光產業數位博覽會」，包含了「主題論壇」、「觀光產業數位媒合轉型」以及「智慧科技體驗展區」等3大主題，活動吸引了國內外觀光與科技領域的產官學及各界專業人士共同參與，今年共有超過40家廠商展示近70項創新解決方案，包括AI自動販賣機、智慧調酒機、AI拍貼機與送餐機器人在內的多項智慧科技應用。（編輯：陳政偉）1131203