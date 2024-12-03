花蓮11月住房率回升 旅遊補助逾8成且即將用完

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（中央社記者余曉涵台北3日電）花蓮旅遊補助收到成效，交通部觀光署長周永暉今天說，花蓮11月份的旅宿住房率急速上升，旅遊補助執行率已經超過8成，預計很快就會用完。

今年受到0403花蓮地震及入夏接連颱風影響，花蓮旅遊場慘澹，為吸引旅客到花蓮縣自由行，交通部觀光署祭出旅遊補助，根據花蓮觀光補助推3.0 plus措施，從11月7日到12月20日，按月提供補助第1晚新台幣1000元，第2晚1500元住宿折抵。

觀光署長周永暉今天出席2024觀光產業數位博覽會接受媒體聯訪表示，目前花蓮11月的住房率急速上升，花蓮自由行補助經費新台幣8.15億元部分，研判會12月底如期甚至很快就會用完。

周永暉表示，近期花蓮的旅館業者推出0元住宿方案，也就是利用2天可領2500元的補助方案，這部分也吸引不少旅客前往花蓮，目前補助執行率已經超過8成，11月住房率也回升至4成到5成，接近過往同期水準。

周永暉說，補助除了自由行外，還有團體旅遊，歡迎民眾也可以參加團體旅遊到花蓮遊玩。

周永暉表示，經費用完相關補助就會結束，呼籲民眾可以趕快到花蓮旅遊。不過據了解，花蓮業者希望相關補助可以延長讓持續振興花蓮觀光，預計將在12月中舉辦公聽會，要表達業者意見。（編輯：陳清芳）1131203