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2025台灣燈會主燈動土 占地10公頃規劃雙展區

2024/11/26 19:36（11/26 19:51 更新）
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桃園市26日舉辦「2025台灣燈會」主燈動土儀式，交通部觀光署署長周永暉（前右5）表示，2025台灣燈會占地約10公頃，規劃了位於機捷A18高鐵桃園站的「主燈展演場」及A19桃園體育園區站「光的遊戲場」雙展區。前右6為桃園市長張善政。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年11月26日
桃園市26日舉辦「2025台灣燈會」主燈動土儀式，交通部觀光署署長周永暉（前右5）表示，2025台灣燈會占地約10公頃，規劃了位於機捷A18高鐵桃園站的「主燈展演場」及A19桃園體育園區站「光的遊戲場」雙展區。前右6為桃園市長張善政。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年11月26日
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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市今天在中壢區舉辦「2025台灣燈會」主燈動土儀式，交通部觀光署署長周永暉表示，這次燈會占地約10公頃，規劃「主燈展演場」及「光的遊戲場」雙展區。

交通部觀光署署長周永暉致詞時表示，2025台灣燈會在桃園是一年一度的重要盛事，這次的燈會占地約10公頃，規劃位於機捷A18高鐵桃園站的「主燈展演場」及A19桃園體育園區站「光的遊戲場」雙展區，活動精彩可期。

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桃園市長張善政指出，台灣燈會暌違9年重返桃園舉辦，感謝觀光署長周永暉在燈會整體推動工作上，給予桃園大力支持與協助，市府會全力以赴，攜手中央讓台灣燈會順利圓滿成功。

觀旅局說，2025台灣燈會將於明年2月12日至23日舉行，以「光聚千塘串桃園」為主題規劃2大展區，包含1座主燈、2大副燈及11個主題燈區，展出逾300件作品，除結合傳統燈藝、藝術設計、環保節能、創新科技及在地特色等多元手法，並巧妙融入桃園國境之門及樂天桃猿棒球隊元素，映照桃園城市樣貌。（編輯：李錫璋）1131126

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