星宇班機颱風天重落地 陳世凱：未落實保守派遣

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（中央社記者余曉涵台北4日電）星宇航空1架班機10月31日在颱風天降落桃園機場時發生重落地，後經重飛平安降落。交通部長陳世凱今天指出，星宇航空沒有落實保守派遣。星宇航空則強調，有遵守作業規範。

不少民眾10月31日經由桃園國際機場在YouTube的24小時直播平台，看到1架星宇航空JX871沖繩-台北班機，下午在桃園機場降落時落地彈跳。民航局日前要求這架飛機停飛檢查，執行這架班機任務的駕駛暫停任務。

民進黨籍立委李昆澤今天在立法院交通委員會針對星宇航空重落地事件提出質詢。陳世凱直言，星宇航空這次的重落地事件，就是未落實保守派遣導致。

李昆澤指出，星宇航空重落地事件讓他想到2014年的復興航空澎湖空難，也是降落重飛後導致嚴重撞擊，在颱風天的航空派遣標準是什麼。

民航局長何淑萍回應，颱風天前有要求航空公司要保守派遣，但事後從轉降及重飛來說，已經要求航空公司要檢討3個部分，包含不良天候的派遣，方向、風速及能見度；重落地；組員超時。

李昆澤質詢，航空業者希望在範圍內盡量不要取消或延後班機，但相關的機場開放標準是什麼。

何淑萍說，機場塔台有個測量標準，在標準內都會提供服務，最重要的還是航空公司的派遣，今年的前2次颱風航空公司都有做到保守派遣，但這次的確沒有落實保守派遣，會要求所有航空公司檢討。

何淑萍表示，星宇航空今年的確發生多起重落地事件，會要求業者加強訓練相關組員，尤其不應該發生這次影片的降落情形。

對此，星宇航空強調，颱風康芮期間的航班派遣，均遵守簽派作業規範，進行航班起降預劃。

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星宇航空表示，康芮襲台期間均密切監控天氣資料，確保受影響的所有航班作業皆符合標準，但10月31日致使部分航班在降落時，有不預期的瞬間強勁氣流，少數航班降落受到影響，但機長均依標準作業程序因應，當日各航班皆安全降落，僅有7架次轉降其他國際機場。

星宇航空強調，各項作業絕對皆符合規範，雖天候狀況多變，也秉持飛航安全第一為原則，進行各項因應作業，後續將會配合民航局指示處理。（編輯：管中維）1131104