女空服員制服可選褲裝 華航、星宇擬推上線

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（中央社記者余曉涵台北2日電）國籍航空除了台灣虎航外，其餘女性空服員都是裙裝，但隨著性別意識抬頭，中華航空、星宇航空都將推出女性空服員的褲裝制服，供空服員自行選擇。

桃園市空服員職業工會今年8月前往監察院國家人權委員會陳情，認為大部分國籍航空公司均強制女性空服員僅能穿「裙裝」上機服勤、或是妝髮和機場行進要穿高跟鞋等多項服儀規範，構成性別歧視。

人權會日前公布調查報告，認定航空公司的服儀規範顯然違反聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW），國籍航空公司應儘速增加褲裝選項。

中華航空的褲裝樣式在今天曝光，以華航的代表色藍色、紅色及黑色進行拼接設計。

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華航表示，華航重視性別平等，致力員工均衡發展，針對一線女性服務人員的服裝選項，將新增現有褲裝制服款式，目前正開放選填，未來將褲裙並行，員工可依自身需求選擇。

星宇航空也將推出褲裝制服，星宇航空說，自今年9月24日起，修改客艙組員制服規範。女性客艙組員可於制服汰舊換新時，在原本套數總額內，自由換領裙或褲裝，使女性客艙組員制服選用，更加符合個人需要。（編輯：李亨山）1131102