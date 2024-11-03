朝陽科大學生閃違規車自撞亡 星宇航空頒錄取書圓夢

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（中央社記者蘇木春台中3日電）朝陽科技大學張姓男大生，日前騎車路口閃避違規車，自撞電桿送醫不治；今天舉辦告別式，校方追頒畢業證書，星宇航空也授予錄取通知書，張父說：「這是你的榮譽，也是我的榮譽」。

朝陽科大航空機械系四年級21歲張姓男大生，他10月21日下午4時多騎機車，行經大里區環中東路七段、近西湖路187巷口時，失控撞上分隔島後自撞電桿，送醫後仍傷重不治。

經路過民眾提供行車紀錄影像，警方查出61歲陳姓男子開車行經路口時違規迴轉，造成男大生閃避時失控自撞，但陳男卻肇事逃逸，警方偵辦後將陳男依過失致死罪嫌送辦。

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校方表示，張姓男大生就學期間表現優異，還曾到菲律賓海外英語培訓，意外發生前，星宇航空曾到校內徵才，張生已通過面試，畢業後將擔任飛機修護工程師，不料卻發生憾事。

今天男大生告別式，朝陽科大、星宇航空代表皆出席，會中由校方頒發畢業證書及航空維修訓練中心證書，星宇航空協理王志愷也頒發錄取通知書；張父代表接受證書後說：「這是你的畢業證書，這是你的榮譽，也是我的榮譽，非常謝謝你。」（編輯：陳仁華）1131103