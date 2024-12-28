高鐵延屏東進高雄 鐵道局：與高市府組工作平台

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）行政院長卓榮泰今天宣布，高鐵南延屏東路線將採取進入台鐵高雄車站的「高雄方案」。鐵道局表示，將與高雄市政府合作成立高鐵南延規劃工作平台。

卓榮泰今天宣布高鐵延伸屏東計畫以「高雄方案」續行綜合規劃，並且請交通部與高雄市政府攜手合作推動高雄車站周邊大都更計畫，使交通建設結合都市開發發揮最大綜效。

鐵道局發布新聞稿，將與高雄市政府成立高鐵南延規劃工作平台，儘速召開啟始會議，處理後續規劃作業相關議題。

鐵道局說，除與高雄市政府合作推動高雄車站周邊「大都更計畫」外，有關車站周邊連通、與捷運黃線工程介面、降低交通衝擊等課題，均將納入工作平台討論，期藉由雙方相關局處跨域協調，在中央、地方團隊合作基礎下，使高鐵延伸屏東計畫後續推動順利、加速推進。

鐵道局表示，即刻啟動辦理「高雄案」後續綜合規劃及環境影響評估作業，將窮盡各種工程技術降低施工影響。計畫路線將沿台鐵路廊進入高雄市區，續行延伸至屏東六塊厝特定區，鐵道局將加速完成規劃作業陳報行政院核定，並續行設計施工、早日完工通車，帶動南高雄、屏東地區發展。（編輯：李亨山）1131228