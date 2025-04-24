台灣高鐵母親節疏運 再加開4班次

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（中央社記者余曉涵台北24日電）台灣高鐵今天說，5月9日到5月12日的母親節疏運期間，經持續檢視旅客訂位及運能調度情形後，決定再加開3班南下，1班北上列車，26日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，母親節疏運再加開4班次後，共加開48班次列車（南下25班、北上23班），總計4天提供704班次的旅運服務，其中包含5班延後收班車次，均於晚間12時後抵達端點站，且均配置2節自由座車廂（11-12節），建議旅客可多加利用延後收班車次，或購票前先查詢高鐵企業網站公告「疏運期銷售資訊」，以利行程規劃。

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台灣高鐵說，建議旅客，疏運期間前往車站前，可預先於企業網站或「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，及時地掌握車站排隊狀況，以利規劃提早到站準備搭車，到站後，可透過站內旅客資訊系統，查詢各車次自由座車廂配置資訊，並配合站務員引導，依序乘車。

此外，台灣高鐵說，為鼓勵媽媽們參加團體活動、呼朋引伴搭乘高鐵出遊，針對團體旅客推出更便利、貼心的訂位服務，即日起，團體票（11~20人相同起訖站進出）可直接透過高鐵「線上團體訂位服務」購票。（編輯：陳政偉）1140424