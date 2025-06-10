史哲將任高鐵董事長 黃國昌質疑酬庸

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（中央社記者陳俊華台北10日電）行政院政務委員史哲將出任高鐵董事長。民眾黨團總召黃國昌今天說，這就是酬庸，高鐵合作廠商不少，從民進黨派系來講，是占個大肥缺，有助選舉，但從台灣人民角度來講，請問史哲有什麼專業管高鐵。

行政院證實，已核定史哲出任高鐵董事長。台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立委林憶君上午舉行記者會。黃國昌受訪時說，史哲出任高鐵董事長就是酬庸、赤裸裸的酬庸。

黃國昌表示，高鐵董事長很香、很肥，合作廠商也不少，從民進黨內部派系來講，是占一個大肥缺，有助未來派系發展選舉時所需資源。

張啓楷說，史哲不是交通專業，且高鐵董事長非常高薪，這是違反專業的肥貓缺，這就是民進黨用人最大問題，從各部會到國營事業，不用專業人才，而是政治酬庸、養肥貓，破壞整個國家體制。

媒體詢問，國民黨主席朱立倫曾主張520後要罷免總統賴清德，卻沒下文。黃國昌說，罷免總統的門檻憲法寫得很清楚，「人數就不夠啊、立法院的席次不夠」，這是基本憲政常識。

黃國昌表示，民進黨政府違法濫權、目無法紀，行政院不肯刪自己預算，去刪地方補助款，愛怎麼分配就怎麼分配。民進黨不要用大罷免來包裝，本質就是選輸翻桌，想重回一黨專政獨裁老路，民眾黨會號召選民「向賴清德說不」。

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另外，國造潛艦原型艦海鯤艦原定4月海上測試（SAT），至今尚未進行引發關注；立法院外交及國防委員會原定5月29日考察海鯤艦，但傳出在軍方溝通後取消。

黃國昌說，民眾黨團支持潛艦國造政策，但請國防部不要辜負台灣人民的支持，該給的預算沒有少給，一而再、再而三延遲，也不忍苛責，只懇求加把勁努力。至於相關標案的承攬廠商該依契約負責，拿錢請把工作做好。（編輯：萬淑彰）1140610