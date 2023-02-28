松菸大巨蛋孵化新願景 陳玉秀擘畫文化生活遊樂園

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2023台灣燈會落幕，19天展期以來，松山文創園區遊客突破百萬人次，入園人數創開園以來單月新高。（松山文創園區提供）中央社記者江明晏傳真 112年2月28日

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（中央社記者江明晏台北28日電）星空下做露天瑜珈、穿梭古蹟賞花燈，松菸愈夜愈美麗，加上大巨蛋完工在即，與周邊景點將串起台北最大的文化觀光廊道，松山文創園區總監陳玉秀說，一個「文化生活遊樂園」的願景已然成形。

松菸是台灣第一座現代化捲菸工廠，今年邁入84歲，1998年松山菸廠停產，經整理修復保留歷史空間後蛻變為松山文創園區，13年來扶植多個文創品牌壯大，更與台北文創大樓、台北大巨蛋兩大BOT案串連成總共18公頃的台北文化體育園區。

大松菸基地化解3大硬傷 具文化觀光潛力

多數人對松菸的印象僅僅停留在「古蹟轉型的文青場域」，產業人士更指出，夏日炎炎無遮蔽、晚上照明不足安全堪慮，以及因大巨蛋工地而需繞路的交通不便，成為該園區發展文化觀光的「3大硬傷」。

不過，隨著台北燈會落幕，身為展區之一的松山文創園區迎來滾滾人潮，19天的展期內湧入破百萬人次，創2011年開園以來單月新高，加上去年夏季開啟多個夜間主題活動，以及完工在即的大巨蛋商場將拉長夜間營運，都讓這塊座落於高樓城市中的綠洲「愈夜愈美麗」。

松山文創園區總監陳玉秀掌管園區大小事，幾乎每天都在松菸各個角落觀察、與新創攤位聊天互動，她在接受中央社專訪時表示，心中已有一個「文化生活體驗遊樂園」的願景。

她指出，涵蓋松山文創園區、台北文創大樓、台北大巨蛋總共18公頃的台北文化體育園區，加上鄰近的國定古蹟「台北機廠」，預計在2026年轉型成亞洲最大國家鐵道博物館，串連起來將成為台北最大型的文化廊道，極具發展海內外觀光的潛力。

「一個松菸古蹟、2個BOT案，匯聚了誠品行旅、台北洲際兩個飯店，還有2個電影院、多個表演廳……」陳玉秀進一步說，民眾可以「玩這裡、住這裡」，松菸甚至要有像迪士尼一樣的夜間光影閉園秀，創造出儀式感，若誠品24小時書店有幸落腳於此，還能開啟夜貓子營運戰線，「玩上兩天一夜都不無聊」。

而誠品生活也表示，松菸店遊客近期大幅成長1.5倍，除了觀光客湧入，大巨蛋圍籬打開、燈會人潮湧進也有助益，誠品行旅假日住房率更超過9成，去年12月來客數更創開幕以來新高，一甩疫情時期的陰霾。

挺過3年疫情拚轉盈 松菸：文化不一定要靠補助

事實上，過去近3年的疫情讓松山文創園區備極艱辛，不只印花樂、蘑菇等品牌退租，2020年也因數千萬租金短收，差點因現金流用罄斷炊，陳玉秀與團隊使出渾身解術、各出奇招才挺過疫情。

「我們就在星空下，古蹟旁的松菸文創大道上開起露天瑜伽課」，此舉不但掀起網路話題討論，也為松山文創園區開啟夜間營運埋下契機，而體育署如期在此舉辦台灣運動產業博覽會，也注入及時雨；疫情第2年，松菸因三級警戒封園，陳玉秀堅持讓團隊「動起來」，透過訪問各個品牌，找尋疫情下的求生解方，第3年更大膽投入許多成本修繕園區。

「我不能等到大巨蛋蓋好了才開始準備」，透過疫情期間的空間整備與調整體質，陳玉秀帶領團隊為大巨蛋開幕暖身，也趁著燈會人潮蜂擁的機會檢視園區與大巨蛋串連後，還需要加強哪些軟體與服務。

然而，松山文創園區的使命是扶植文創，「是不是過度靠攏商業」必然成為各界放大檢視的焦點。陳玉秀認為「古蹟不是被供在那兒就好」，文化更不該只是少數圈子的曲高和寡，人潮反而有助於壯大文創規模，帶來永續的本錢，也證明「文化不是一定要靠補助」。

近3年，松山文創園區來自市府單位的補助款節節調降，今年將是正式脫離補助、財務自主的一年，同時力拚轉盈獲利，可望在大巨蛋完工前，以最好的姿態準備粉墨登場。

松山文創園區副總監戴星磊分享，目前園區已有雄獅集團、Cama cafe、全家便利店等大型企業進駐開店，主要是為大眾導入有共鳴的內容業態及共好的合作夥伴，松菸也會出租古蹟空間給國際品牌舉辦活動，打造健康運轉的商業模式，也才更有能力為小型的文創品牌在現實世界中撐起一把傘。

松菸盼打破隱形藩籬 呼籲各方互惠共好

以台北文化體育園區而言，除了松山文創園區之外，台北文創大樓隸屬於富邦建設和台灣大哥大，大巨蛋又隸屬於遠雄，還有松菸誠品等房客，彼此雖是命運共同體卻又各自為政，如何調和多方利益是個不小的難題。

「雖然彼此的場域互連，剛開始卻有隱形的藩籬」，陳玉秀表示，畢竟原本就是有各自KPI（經營績效）的獨立個體，但松菸發揮「利他互惠精神」號召各方讓利，把民眾利益當做彼此的最大公約數，例如松山文創園區就匯集整個大松菸基地的展演資訊，成為一本方便民眾參觀的攻略。未來隨著場域擴大、商家進駐，勢必湧入更多人潮，屆時唯有各方「共好」，才能把「大松菸」的新願景發揚光大。（編輯：翟思嘉）1120228

松山文創園區已在為大巨蛋開幕提前備戰暖身，趁著燈會人潮蜂擁的機會檢視園區與大巨蛋串連後，還需要加強哪些軟體與服務。（松山文創園區提供）中央社記者江明晏傳真 112年2月28日

松山文創園區總監陳玉秀掌管園區大小事，幾乎每天都在松菸各個角落觀察、她心中有個「文化生活體驗遊樂園」的願景，期望在大巨蛋完工與周邊景點串連後，各項軟硬設施到位後成型。中央社記者江明晏攝 112年2月28日