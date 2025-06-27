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拿莫．伊漾遭留言歧視字眼 經紀公司要求道歉

2025/6/27 14:02（6/27 14:17 更新）
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中職味全龍隊野手拿莫．伊漾。（中央社檔案照片）
中職味全龍隊野手拿莫．伊漾。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職味全龍隊野手拿莫．伊漾24日出賽遭頭部觸身球，但出現網友留言帶有歧視性字眼「死番仔」，今天經紀公司發出聲明，要求刪除留言並公開道歉，超過時限將採取法律行動。

拿莫．伊漾24日在與樂天桃猿比賽，9局下上場代打遭觸身球擊中頭部，但卻有網友在該段比賽影片剪輯畫面下留下具歧視性字眼。

拿莫．伊漾的姊姊舞思愛也透過社群發文表示，言論自由不等於傷害自由，「拿莫身上的每一道傷痕，都是為球隊拚命的印記」，也寫到「某些人嘴裡的歧視字眼，卻只暴露了自己瘀青的靈魂。」

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拿莫．伊漾所屬經紀公司秉初今天發出聲明表示，拿莫．伊漾傷勢沒有大礙，網路運動媒體在社群平台上剪輯該段比賽畫面，下方有網友留言以歧視性字眼「死番仔」指涉選手，已構成刑法「公然侮辱罪」。

經紀公司表示，經與選手、球團及律師討論後，「請該名留言網友於2025年6月29日晚上24時前，在該則影片下方及個人社群平台上，公開向拿莫．伊漾致歉，並刪除該則侮辱性留言，若超過時限未依要求處置，本公司將協助拿莫．伊漾採取法律行動，以正網路視聽」，也呼籲球迷理性看球，勿對在場上奮戰的選手進行人身攻擊。（編輯：林恕暉）1140627

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