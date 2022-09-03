劉基鴻收惡意言論訊息 尚未獲道歉、確定提告

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）中職味全龍隊野手劉基鴻8月29日賽後收到署名Austin L. Chang的臉書用戶私訊，提及假球等惡意言論，在期限內沒有公開道歉及澄清，經紀公司今天回應「確定會提告」。

味全龍隊8月29日與富邦悍將隊比賽，劉基鴻先發出賽，前5個打席沒有敲出安打，延長賽11局開轟，龍隊終場以6比2贏球。

劉基鴻所屬經紀公司躍樂運動行銷股份有限公司昨天發出聲明，劉基鴻於8月29日賽後收到臉書（Facebook）署名Austin L. Chang用戶私訊，內容提及假球之不實指控，甚至以惡意言論恐嚇、羞辱劉基鴻及其親屬。

經紀公司協助劉基鴻向龍隊及中華職棒球員工會通報，也發出聲明要求Austin L. Chang於今天下午5時前，向劉基鴻及受影響之對象公開道歉與澄清。

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經紀公司表示，期限截止前沒有收到道歉訊息，確定會提告，相關賠償將全數捐給球員指定之公益團體或基層學校，也謝謝大家的關心。

中華職棒球員工會昨晚也同步發出聲明表示，網路世代拉近球迷與選手的距離，卻更考驗使用者的智慧與自制力。以私訊惡意攻擊選手及親屬的類似事件，近年已發生無數起，「職棒工會基於保護會員及其親屬的立場，不會再容忍類似行為，將積極協助會員主張自身權益。」（編輯：陳政偉）1110903