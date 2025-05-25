加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 運動
大巨蛋
新聞專題
大巨蛋1/300
首頁 / 運動

陳子豪因觸身球事件收恐嚇訊息 味全龍協助提告

2025/5/25 19:38（5/25 20:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒味全龍隊陳子豪（右）24日賽事因觸身球推了台鋼雄鷹捕手張肇元（左）， 味全龍球團25日發聲明指出，陳子豪於個人社群收到惡意恐嚇訊息 ，將協助採法律途徑提告。（中央社檔案照片）
中華職棒味全龍隊陳子豪（右）24日賽事因觸身球推了台鋼雄鷹捕手張肇元（左）， 味全龍球團25日發聲明指出，陳子豪於個人社群收到惡意恐嚇訊息 ，將協助採法律途徑提告。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北25日電）中職味全龍陳子豪昨天因觸身球推開了台鋼雄鷹捕手張肇元，雖然沒有擴大衝突，但陳子豪於個人社群收到恐嚇訊息，對此味全龍球團今天發聲明指出，將協助陳子豪採法律途徑提告。

味全龍隊昨天在台北大巨蛋與台鋼雄鷹交手，7局下陳子豪的打席被投手伍祐城投出的觸身球打中大腿，當下陳子豪不滿地對投手念念有詞，捕手張肇元上前試圖安撫卻被陳子豪推開，引起球迷討論。

不過陳子豪今天表示，當下只是因為真的很痛，情緒有點煩躁，「張肇元也是做好一個捕手本分，跟他滿不好意思的。」張肇元也回應，昨天賽後陳子豪有透過江承諺說不好意思，「他說因為當下被丟到很痛，情緒又上來，我是覺得還好沒什麼。」

google news透過 Google News追蹤中央社

味全龍球團今天發聲明表示，「陳子豪選手於個人社群收到惡意恐嚇訊息，內容涉及人身攻擊與對其家人之生命威脅，對此等惡意言論與不理性行為，球團表達最嚴正之譴責。」

龍隊球團指出，「球員在球場上的一言一行固然受到關注，但無論任何理由，網路暴力與人身恐嚇皆已逾矩，嚴重影響球員本人及家屬之心理與人身安全。」球團呼籲社會大眾共同抵制網路暴力，並將協助陳子豪採法律途徑提告，全力支持球員依法捍衛自身權益。（編輯：李淑華）1140525

#大巨蛋
#中職
#伍祐城
#棒球
#台鋼雄鷹
#味全龍
#恐嚇
#張肇元
#陳子豪
#江承諺
延伸閱讀
觸身球後推開張肇元惹議 陳子豪說明只是當下很痛被陳子豪推開當下有嚇到 張肇元：魔鷹很生氣
陳子豪
龍隊前3局拿11分攻擊順暢 團隊16安擊退雄鷹張政禹單場打斷2支魚雷棒 賽後一口氣訂10支
張肇元
張政禹妨礙跑壘規則放腦中 笑稱找人「買犯」郭阜林敲超前二壘打助雄鷹奪勝 戰績緊追桃猿
大巨蛋
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
後勁跨季15連勝史上第2 想挑戰21連勝中職紀錄
72
更多編輯台推薦新聞：