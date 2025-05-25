陳子豪因觸身球事件收恐嚇訊息 味全龍協助提告

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（中央社記者楊啟芳台北25日電）中職味全龍陳子豪昨天因觸身球推開了台鋼雄鷹捕手張肇元，雖然沒有擴大衝突，但陳子豪於個人社群收到恐嚇訊息，對此味全龍球團今天發聲明指出，將協助陳子豪採法律途徑提告。

味全龍隊昨天在台北大巨蛋與台鋼雄鷹交手，7局下陳子豪的打席被投手伍祐城投出的觸身球打中大腿，當下陳子豪不滿地對投手念念有詞，捕手張肇元上前試圖安撫卻被陳子豪推開，引起球迷討論。

不過陳子豪今天表示，當下只是因為真的很痛，情緒有點煩躁，「張肇元也是做好一個捕手本分，跟他滿不好意思的。」張肇元也回應，昨天賽後陳子豪有透過江承諺說不好意思，「他說因為當下被丟到很痛，情緒又上來，我是覺得還好沒什麼。」

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味全龍球團今天發聲明表示，「陳子豪選手於個人社群收到惡意恐嚇訊息，內容涉及人身攻擊與對其家人之生命威脅，對此等惡意言論與不理性行為，球團表達最嚴正之譴責。」

龍隊球團指出，「球員在球場上的一言一行固然受到關注，但無論任何理由，網路暴力與人身恐嚇皆已逾矩，嚴重影響球員本人及家屬之心理與人身安全。」球團呼籲社會大眾共同抵制網路暴力，並將協助陳子豪採法律途徑提告，全力支持球員依法捍衛自身權益。（編輯：李淑華）1140525