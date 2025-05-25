被陳子豪推開當下有嚇到 張肇元：魔鷹很生氣

（中央社記者楊啟芳台北25日電）中職台鋼雄鷹捕手張肇元昨天想安撫挨觸身球的陳子豪，卻被推開引起熱議。張肇元今天表示，當下有點嚇到也有點不爽，並提到魔鷹說不能在場上被欺負，「但我是覺得沒什麼。」

台鋼雄鷹昨天作客台北大巨蛋與味全龍交手，7局下龍隊陳子豪被投手伍祐城的147公里觸身球打中側邊大腿，當下陳子豪不滿地對投手伍祐城念念有詞，捕手張肇元上前試圖安撫卻被陳子豪推開，引起球迷討論。

張肇元今天表示，當下被陳子豪推開時有點嚇到，「也有點不爽，因為我只是想跟他講投手不是故意的，稍微致意一下、關心子豪一下。」

不過張肇元指出，昨天賽後陳子豪有透過江承諺說不好意思，「他說因為當下被丟到很痛，情緒又上來，我是覺得還好沒什麼。」

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而雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）昨天賽後對龍隊的休息室大喊，張肇元笑說：「我的隊友好像不是這麼想，魔鷹好像很生氣，當下就有聽到他在那邊吼，但我想說不要後續擴大。他還跟我們講怎麼可以在場上被人家欺負，因為我的休息室位置就在他旁邊。」

對於這個爭議，龍隊總教練葉君璋表示，「選手有時候被丟到會有一些氣，剛好不小心捕手來問他，他自己氣一氣就算了，搞不好如果我過去也是（被推）。他就很氣，誰不小心在他身邊就可能會這樣，這個就是比賽的一部分，就是自己把它消化掉就好了。」（編輯：張雅淨）1140525