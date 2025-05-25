觸身球後推開張肇元惹議 陳子豪說明只是當下很痛

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（中央社記者楊啟芳台北25日電）中職味全龍隊陳子豪昨天賽事被觸身球後，推開前來安撫的捕手張肇元，引起熱議。陳子豪今天說，當下只是因為很痛、情緒有點煩躁，張肇元也是要做好本分，「對他很不好意思」。

味全龍隊昨天在台北大巨蛋與台鋼雄鷹交手，7局下陳子豪的打席被投手伍祐城觸身球打中大腿，當下陳子豪不滿地對投手念念有詞，捕手張肇元上前試圖安撫卻被陳子豪推開，引起球迷討論。

陳子豪今天賽前表示，昨天的情緒跟連續2天被觸身球無關，「當下就真的很痛，打到側邊大腿、大腿在發抖，但不想要讓大家看到，要撐著不能被人家發現，很像腳撞到桌腳會很煩躁。」

陳子豪提到，被打到之後看到計分板顯示的球速是147公里，「全催了欸！」陳子豪指出，張肇元當下也是做好一個捕手本分，「他可能要阻擋，怕我會衝出去，準備要抓住我，殊不知我根本沒有要衝，只是要去一壘，當下真的很痛就推開他，不想要人家碰我，跟他滿不好意思的。」

由於雄鷹昨天的先發投手江承諺與伍祐城是室友，陳子豪提到，昨天晚上有和江承諺、伍祐城視訊，「我跟伍祐城說知道你不是故意的，我沒有在生氣你，只是很痛，他也跟我道歉，我說沒關係。」陳子豪也指出，他與伍祐城之前在台灣隊一起集訓過，「怎麼可能會打架吵架，都認識要怎麼吵。」

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另外，賽後雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）因不滿陳子豪推人的動作，向龍隊休息室大喊，也有火藥味。對此陳子豪說：「最氣的是魔鷹，但他本來就會保護自己隊友、很正常。」

陳子豪還開玩笑說：「隊友都很想看我被魔鷹揍，相不相信我在上面玩鬼抓人、跑給他看，很好笑。」（編輯：李淑華）1140525