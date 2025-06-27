神達數位看好下半年 評估遷廠北美應對關稅

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（中央社記者吳家豪桃園27日電）車用電子廠神達數位今天召開股東常會，總經理張樂羣說，由於大型專案貢獻，今年下半年營運會比上半年好；受到川普關稅政策變化影響，有客戶提議遷廠到北美，神數還在評估中，今年整體營運看法審慎樂觀，持續挑戰兩位數成長。

張樂羣表示，神數積極投入人工智慧（AI）浪潮，結合過去十幾年的影像處理專長發展Vision AI，不只針對零售市場，也應用於車隊管理，去年獲歐洲最大車隊管理公司青睞，將聯網型行車記錄器與車隊管理解決方案導入歐洲市場。

張樂羣指出，川普2.0政策帶來生產製造及關稅等挑戰，神數已與客戶協商如何因應美國10%額外關稅，並預計7月9日高額對等關稅暫緩期到期後將面臨更多挑戰，目前有部分客戶提早拉貨，也有部分客戶觀望，對製造排程造成影響。

儘管如此，張樂羣強調，神數憑藉已贏得的大型專案及在主流產業的優勢，對未來仍深具信心，今年還是審慎樂觀，將持續挑戰兩位數成長，並擴展訂閱制服務模式。

神達數位董事長何繼武表示，今天是神數成立以來首次公開股東會，儘管去年地緣政治與地緣經濟變化多端，神數去年仍繳出優秀成績單，合併營收達新台幣69.83億元、年增41%，每股盈餘（EPS）1.61元，在視訊車載資通訊系統、車用電子及智慧零售方面都有兩位數成長幅度。

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何繼武坦言，今年市場變化將會更多，面對中東及西亞地緣政治衝突、川普「解放日」帶來的關稅及政治經濟衝擊等多重變化，神數已制定相關因應計畫。

何繼武說，神數透過強化供應鏈和製造體系，在北美、亞太與歐洲等地區提供不同解決方案，目前市場非常均勻分配，未過度集中特定地區。（編輯：林淑媛）1140627