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中火工程事故 安全母索掛耳斷裂工人墜落身亡

2025/6/27 13:40
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（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中火力發電廠新建燃氣機組工程，1名工人雖有配戴安全掛鉤在鋼構安全母索上，因下墜力量過大，安全母索掛耳斷裂，工人從7米高處墜落，送醫不治，勞檢處勒令停工。

台電公司透過文字稿表示，25日上午10時6分左右，楊姓工人在「台中電廠新建燃氣機組計畫」廢水處理廠，進行鋼構組配作業時，遵守規範配戴安全帶，作業時不慎墜落。

安全帶勾掛在鋼構安全母索上，但因下墜力量過大造成安全母索掛耳斷裂，楊姓工人當場從約7米鋼構橫梁墜落。現場人員發現立即進行CPR及AED處理，緊急送醫急救，醫院宣告死亡。

對於這起墜落事件，台電表示歉意並將檢討，除調查事故原因外，將水平展開要求所有工地進行檢討改善，加強承攬商管理及落實施工安全防護措施及通報，並強化工安管理教育訓練，杜絕意外事故再次發生。

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勞動部中區職安中心獲報派員前往調查，發現楊姓工人作業時有配戴安全帽、安全帶，在鋼梁移動過程中，因重心不穩墜落，疑因安全母索掛耳強度不足，無法支撐重量而斷裂，造成楊姓工人墜落地面，將依法對台電與各級承攬人裁罰新台幣3萬至30萬元。

台中市勞檢處也勒令停工，將調查釐清掛耳損壞是否涉及人為疏失。（編輯：謝雅竹）1140627

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