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新台幣狂升 國民黨團籲央行進場調節護產業

2025/6/27 13:30（6/27 14:13 更新）
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圖為新台幣與美元現鈔。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北27日電）新台幣升值氣焰高漲，今天上午強漲逾2角，挺進28元，漲勢居亞幣之冠。國民黨團今天召開記者會，呼籲央行勇敢捍衛新台幣匯率，放緩新台幣升值，適時進場調節，讓產業有充分時間調控或避險。

美元走弱、熱錢湧入、出口商拋匯3大力道推動下，新台幣兌美元近期升勢猛烈，今天更直接突破29元整數大關，挺進28元價位。新台幣匯率上午一度強升逾2角，盤中最高升抵28.95元，改寫2022年4月中旬以來、逾3年新高，午盤暫收28.98元，勁揚1.85角。

國民黨立委賴士葆、楊瓊瓔、吳宗憲等人今天在立法院國民黨團召開記者會，強烈呼籲央行勇敢捍衛台幣匯率，放緩台幣升值，適時進場調節匯率，讓產業有充分時間調控或避險，否則一旦產業倒閉，社會將面臨失業潮。

賴士葆表示，之前美國還未宣布匯率操縱國名單，央行滿足美國匯率操縱國3個條件中的2個，央行小心不進場干預或調節匯率，民眾也許能夠接受，但當美國已經將台灣列入匯率操縱觀察名單，這時候央行當然要考慮台灣產業。

賴士葆指出，今年以來新台幣升值12.4%，這一波貨幣升值在亞幣中，新台幣是獨強，在世界貨幣也是獨強，結果會造成台灣外銷產業急落，因為台灣產業成本很高，新台幣升值到28元，工具機械產業會倒掉一半。

賴士葆表示，央行絕對有能力放緩台幣升值的幅度，讓產業有時間調適或避險，若一次讓台幣升滿，相關產業來不及應對，後果相當嚴重。除中小企業來不及避險，下半年度經濟成長率會大幅下降，無薪假人數增加，傳統產業將哀鴻遍野，央行必須適時進場調節匯率。

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吳宗憲指出，台灣經濟結構以出口為導向占GDP 60%，美元與台幣之間匯率小幅波動，都造成相關產業非常大的影響。近期新台幣兌美元匯率強升，導致相關產業的利潤都被吃光，這對國家經濟產生重大影響，這已經不是單純老闆獲利減少，而是員工將面臨失業的問題。

楊瓊瓔表示，新台幣匯率近期獨強，已讓台灣機械業哀鴻遍野、血流成河，嚴重侵蝕機械業出口競爭力和獲利表現，業者不是不努力，但所有努力成果被匯率侵蝕。請央行正視問題嚴重性，應該履行匯率管理的責任，讓升值過程循序漸進。（編輯：楊蘭軒）1140627

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