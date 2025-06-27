總統盃全民運動賽事 3對3籃球報名開跑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北27日電）2025總統盃全民運動賽事今天宣布，3對3籃球項目報名正式開跑，擔任賽事代言人的邰智源說，運動並非運動員的專利，而是全體國民必須養成的習慣。

2025總統盃全民運動賽事由教育部體育署主辦、文化總會協辦，共舉辦3對3籃球、街舞兩大項目，其中3對3籃球即日起至7月31日止開放報名，街舞則預計於8月1日開放報名，賽事報名不僅完全免費，還有機會拚獎金。

總統府秘書長潘孟安、教育部政務次長張廖萬堅等人今天出席記者會。張廖萬堅致詞時表示，看見台灣代表團在巴黎奧運、世界12強棒球賽的成功，感受到運動賽事增加對國家的認同感，因而籌備總統盃全民運動賽事，理想是全民運動，「以運動壯大台灣，不是只有運動員才要運動。」

邰智源接受媒體聯訪時表示，這樣的運動賽事很有意義，希望帶起台灣全民運動風氣，並爆料未來可能還會新增匹克球、拔河等適合全民的項目，「多運動身心也會更健康。」

透過 Google News 追蹤中央社

運動部將於9月正式掛牌，邰智源期待運動部在幫助運動員參與更多國際賽事之餘，同步推廣全民運動觀念，並指出一個強盛的國家在運動、藝文等方面一定很厲害，「所以我希望台灣將來是一個充滿活力、吸引力的一個國家。」

另外，文總今天釋出第2支形象影片，由邰智源與巴黎奧運銅牌得主「拳擊女王」陳念琴擔綱演出，總統賴清德也親自入鏡拍攝。邰智源稱讚賴總統效率高，拍攝時很用心，會顧及演員和鏡頭角度，「賴總統非常親切，會一直關心我們好不好。」（編輯：張雅淨）1140627

教育部體育署主辦2025總統盃全民運動賽事，27日舉行記者會宣告3對3籃球項目報名正式開跑，擔任賽事代言人的邰智源出席活動表示，運動並非運動員的專利，而是全體國民必須養成的習慣。中央社記者郭日曉攝 114年6月27日