長榮航空10月開航韓國釜山 年底前美國達拉斯增班

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（中央社記者余曉涵休士頓26日電）長榮航空總經理孫嘉明表示，今年10月下旬將開航韓國釜山，規劃使用A321執飛，每天1班。孫嘉明也透露，10月3日開航的美國達拉斯初期為每週3班，將在年底前增至每天1班。

根據交通部觀光署統計，今年1到3月赴韓國的台灣旅客人數為38萬4516人次，是出國目的地的第3名。

鎖定台灣旅客赴韓國旅遊商機，長榮航空總經理孫嘉明於美國時間26日向媒體表示，由於下半年假期變多，加上評估廣大旅客需求，因此預計在開航美國達拉斯後，今年10月下旬開航桃園-韓國釜山，目前已經向民航局申請，規劃每天1班，將以A321執飛。

目前長榮航空在美國1週有87班，孫嘉明表示，美國達拉斯初期為每週3班，將在年底前增加為每天1班，屆時每週就有94班飛往美國航班，希望明年度可以破百。

長榮航空協理鍾凱成指出，10年前開航美國休士頓時有觀察到2件事，包含亞洲移民從西岸大城市往德州移動，這是個商機，其次是休士頓屬於商業大城、能源發達，科技業未來到德州投資有前景，讓休士頓具有開航潛力。

鍾凱成表示，開航休士頓後發現，許多旅客從北德州，也就是達拉斯方向來，從曾利用巴士載運旅客往返達拉斯和休士頓之間的載客量評估已達到可開航標準，加上美國有很多企業慢慢轉移到達拉斯，讓達拉斯成為發展迅速的城市，因此決定開航達拉斯。

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未來航線規劃，孫嘉明表示，美國、歐洲、北歐、西班牙及義大利等都有在準備，其中義大利航權擴增到19班，但目前民航局尚未分配，因此未來等航權分配完後，將視交機時間將米蘭航線增加為每天1班。

孫嘉明提到，客運市場有很多不確定性，受到地緣政治影響，暑假進量比較慢，即使各航線進量慢，到月底都還可以追到原本預定客量，顯示旅客雖然訂位比較慢，但仍有出遊、留學、探親及公務需求。（編輯：張雅淨）1140627