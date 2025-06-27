屏東鳳梨葉取纖量產 首批100公斤將製成衣外銷

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）屏東鳳梨葉取纖邁入新里程碑，今天九如鄉農會首批100公斤鳳梨葉纖維裝箱出貨，將製成成衣外銷，農業部長陳駿季出席表示，全株利用展現循環農業具體成果。

農業部推動農業剩餘資材再利用與循環經濟發展，今天在屏東縣九如鄉農會鳳梨葉取纖循環場，舉辦「鳳梨全株再利用 循環農業新里程」記者會，陳駿季出席見證九如鄉農會將首批100公斤鳳梨葉纖維完成裝箱，出貨至紡織企業優織隆公司，將製成成衣，外銷至美國、日本、越南等國家。

陳駿季致詞指出，以往鳳梨葉都被做為堆肥，現在鳳梨可以全株利用展現循環農業具體成果；目前九如鄉農會以每公斤新台幣7元向農民收購鳳梨葉，以1分地約2000公斤鳳梨葉，農民每分地也可多出1萬多元收入，後續也會開發自動化機械取葉，取葉與取纖同步，讓鳳梨纖維有更好的外銷。

陳駿季表示，100公斤鳳梨纖維約可做7500件衣服，用循環農業的概念，讓地球越來越健康，而鳳梨只是開始，後續也會有更多農產品可全株利用。

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九如鄉農會總幹事龔泰文表示，未來盼在農業部支持下，取葉可以自動化，讓成本降低，收益提高。

農業部指出，農業資源全循環、零廢棄是重要施政目標之一，為落實鳳梨全株再利用，投入技術與設備研發，去年輔導九如鄉農會導入自動化鳳梨葉取纖設備，大幅提升纖維品質與生產效率，原被視為農業廢棄物的鳳梨葉，轉化成具有商業潛力的天然再生纖維。（編輯：謝雅竹）1140627