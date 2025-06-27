宇隆攻GB300元件通過驗證 人形機器人減速機明年出貨

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）宇隆今天指出，輝達（NVIDIA）最新GB300伺服器液冷系統快接頭（UQD），通過客戶驗證，拚第3季底出貨、第4季貢獻營收；人形機器人諧波減速機預估2026年出貨。新台幣匯率強升，宇隆表示，已預先降低美元部位，第2季雖有業外匯損，對獲利影響少。

精密零件機械加工廠宇隆下午舉行法人說明會，談到新台幣匯率升值影響，總經理蔡銘東指出，先前新台幣兌美元匯率在32元至33元區間時，已降低美元持有部位；儘管今年第2季因匯率變數產生業外匯損、對毛利率小幅影響，不過對第2季獲利影響減少。

宇隆說明，目前美元部位占整體營收比重約2至3成，人民幣占比約4成，歐元和新台幣部位占比各約1成多；宇隆持續自然避險措施，預估新台幣匯率升值10%，對毛利率影響程度約2個百分點。

觀察產品應用動向，在AI伺服器應用，蔡銘東透露，液冷系統關鍵元件通用快接頭UQD（Universal Quick Disconnect）樣品，客戶通過驗證，鎖定輝達（NVIDIA）最新GB300伺服器供應鏈，最快第3季底出貨、第4季貢獻營收。

在人形機器人布局方面，蔡銘東表示，人形機器人諧波減速機產品預期2026年逐步出貨，主要提供歐美客戶採用。

宇隆說明，持續開發人形機器人手指應用微型行星減速機、以及旋轉致動器用諧波減速機和擺線減速機等，未來規劃布局AI機器人一體式電驅動系統。

蔡銘東分析，中國大陸日系合資車廠拉貨趨緩，不過德國和美系中國大陸合資車廠、以及當地本土車廠拉貨持穩，業績動向仍需觀察新台幣匯率表現。至於醫療應用，今年主要客戶持續調整庫存。

宇隆說明，第1季車用占比74%，最快2年後車用占比逐步調整至5成至55%，推動電動輔助自行車、工業、人形機器人等營收占比提高；第1季醫療占比約4%，自行車占比14%，其他以工業用為主。

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展望今年營運，蔡銘東表示，仍需觀察匯率動向，下半年營運可優於上半年，力拚今年業績維持2024年高峰水準。

談到美國關稅變數，宇隆指出，第1季北美占營收比重4.86%，銷售到美國占比低於2%，關稅對宇隆並無太大直接影響。1140627