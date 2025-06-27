加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
雙北15縣市大雨特報 新北桃園等地區防大雷雨
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300
首頁 / 產經

宇隆攻GB300元件通過驗證 人形機器人減速機明年出貨

2025/6/27 14:19（6/27 14:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新台幣匯率強升，宇隆總經理蔡銘東27日表示，已預先降低美元部位，第2季雖有業外匯損，對獲利影響減小。中央社記者鍾榮峰攝 114年6月27日
新台幣匯率強升，宇隆總經理蔡銘東27日表示，已預先降低美元部位，第2季雖有業外匯損，對獲利影響減小。中央社記者鍾榮峰攝 114年6月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）宇隆今天指出，輝達（NVIDIA）最新GB300伺服器液冷系統快接頭（UQD），通過客戶驗證，拚第3季底出貨、第4季貢獻營收；人形機器人諧波減速機預估2026年出貨。新台幣匯率強升，宇隆表示，已預先降低美元部位，第2季雖有業外匯損，對獲利影響少。

精密零件機械加工廠宇隆下午舉行法人說明會，談到新台幣匯率升值影響，總經理蔡銘東指出，先前新台幣兌美元匯率在32元至33元區間時，已降低美元持有部位；儘管今年第2季因匯率變數產生業外匯損、對毛利率小幅影響，不過對第2季獲利影響減少。

宇隆說明，目前美元部位占整體營收比重約2至3成，人民幣占比約4成，歐元和新台幣部位占比各約1成多；宇隆持續自然避險措施，預估新台幣匯率升值10%，對毛利率影響程度約2個百分點。

觀察產品應用動向，在AI伺服器應用，蔡銘東透露，液冷系統關鍵元件通用快接頭UQD（Universal Quick Disconnect）樣品，客戶通過驗證，鎖定輝達（NVIDIA）最新GB300伺服器供應鏈，最快第3季底出貨、第4季貢獻營收。

在人形機器人布局方面，蔡銘東表示，人形機器人諧波減速機產品預期2026年逐步出貨，主要提供歐美客戶採用。

宇隆說明，持續開發人形機器人手指應用微型行星減速機、以及旋轉致動器用諧波減速機和擺線減速機等，未來規劃布局AI機器人一體式電驅動系統。

蔡銘東分析，中國大陸日系合資車廠拉貨趨緩，不過德國和美系中國大陸合資車廠、以及當地本土車廠拉貨持穩，業績動向仍需觀察新台幣匯率表現。至於醫療應用，今年主要客戶持續調整庫存。

宇隆說明，第1季車用占比74%，最快2年後車用占比逐步調整至5成至55%，推動電動輔助自行車、工業、人形機器人等營收占比提高；第1季醫療占比約4%，自行車占比14%，其他以工業用為主。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

展望今年營運，蔡銘東表示，仍需觀察匯率動向，下半年營運可優於上半年，力拚今年業績維持2024年高峰水準。

談到美國關稅變數，宇隆指出，第1季北美占營收比重4.86%，銷售到美國占比低於2%，關稅對宇隆並無太大直接影響。1140627

#升值
#宇隆
#法人說明會
#輝達
#匯率
#新台幣兌美元
#關稅
#人形機器人
台幣匯率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
新台幣狂升 國民黨團籲央行進場調節護產業
37
更多編輯台推薦新聞：