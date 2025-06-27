加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
雙北15縣市大雨特報 新北桃園等地區防大雷雨
首頁 / 生活

暑假打工小心 陽光：燒燙傷近4成來自工作意外

2025/6/27 14:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北27日電）暑假將至，不少年輕學子找打工。除了當心詐騙，陽光基金會提醒，新開案燒燙傷者中，近4成來自工作意外，其中15到24歲傷者中多因打工遇災，呼籲職場應完善教育訓練。

陽光基金會近日發布新聞稿，提醒青年求職、打工者，職場應有完善教育訓練，留意工作環境與操作流程的安全性，避免因意外導致長期身心傷害，並呼籲雇主積極打造安全、健康的勞動環境。

陽光基金會近3年服務統計顯示，新開案燒燙傷者中，近4成來自工作意外，其中15到24歲年輕傷者中，多因在工作時滑倒跌入油鍋或湯鍋，或搬運整桶熱茶或湯品時不慎打翻，造成手腳部位深度燙傷，後續影響抓握、抬舉、步行等基本生活能力。

小青（化名）就是一例。她升大學那年暑假於餐廳打工，時常需要與同事協力搬半人高的大湯鍋，一次不慎滾燙湯鍋傾覆，致小青全身17%面積深度燙傷，傷勢集中於雙腿，住院長達1個多月，歷經清創與植皮手術，換藥時的疼痛，讓她每一天都很難熬。

陽光基金會表示，親友擔心小青出院後續復健，主動帶著坐輪椅的小青到陽光基金會；然而，不僅是腿部傷勢，意外發生後的創傷及腿上怵目驚心的疤痕，更深深影響著小青的心理，時常半夜哭泣，「不敢看身上的疤痕」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陽光基金會指出，根據最新「112年勞動檢查統計年報」，住宿及餐飲業通報職業災害前3名依序為「被刺、割、擦傷」、「跌倒」及「與高溫、低溫之接觸」，其中「高溫、低溫之接觸」造成的傷害部位以手、足、腿為主，顯示餐飲場域如熱鍋熱油、瓦斯設備等高風險環境，若缺乏防護與操作訓練，極易釀成傷害。

陽光基金會強調，依職業安全衛生法，雇主若未提供安全教育與防護措施，導致員工受傷，最重可處1年徒刑；若造成未成年工讀生受傷，家長也可依刑法中的業務過失傷害罪對雇主提告。（編輯：管中維）1140627

#打工
#陽光基金會
#燒燙傷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：