暑假打工小心 陽光：燒燙傷近4成來自工作意外

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）暑假將至，不少年輕學子找打工。除了當心詐騙，陽光基金會提醒，新開案燒燙傷者中，近4成來自工作意外，其中15到24歲傷者中多因打工遇災，呼籲職場應完善教育訓練。

陽光基金會近日發布新聞稿，提醒青年求職、打工者，職場應有完善教育訓練，留意工作環境與操作流程的安全性，避免因意外導致長期身心傷害，並呼籲雇主積極打造安全、健康的勞動環境。

陽光基金會近3年服務統計顯示，新開案燒燙傷者中，近4成來自工作意外，其中15到24歲年輕傷者中，多因在工作時滑倒跌入油鍋或湯鍋，或搬運整桶熱茶或湯品時不慎打翻，造成手腳部位深度燙傷，後續影響抓握、抬舉、步行等基本生活能力。

小青（化名）就是一例。她升大學那年暑假於餐廳打工，時常需要與同事協力搬半人高的大湯鍋，一次不慎滾燙湯鍋傾覆，致小青全身17%面積深度燙傷，傷勢集中於雙腿，住院長達1個多月，歷經清創與植皮手術，換藥時的疼痛，讓她每一天都很難熬。

陽光基金會表示，親友擔心小青出院後續復健，主動帶著坐輪椅的小青到陽光基金會；然而，不僅是腿部傷勢，意外發生後的創傷及腿上怵目驚心的疤痕，更深深影響著小青的心理，時常半夜哭泣，「不敢看身上的疤痕」。

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陽光基金會指出，根據最新「112年勞動檢查統計年報」，住宿及餐飲業通報職業災害前3名依序為「被刺、割、擦傷」、「跌倒」及「與高溫、低溫之接觸」，其中「高溫、低溫之接觸」造成的傷害部位以手、足、腿為主，顯示餐飲場域如熱鍋熱油、瓦斯設備等高風險環境，若缺乏防護與操作訓練，極易釀成傷害。

陽光基金會強調，依職業安全衛生法，雇主若未提供安全教育與防護措施，導致員工受傷，最重可處1年徒刑；若造成未成年工讀生受傷，家長也可依刑法中的業務過失傷害罪對雇主提告。（編輯：管中維）1140627