張炳煌率國際書法聯盟沖繩辦展 深化國際文化交流

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（中央社記者楊明珠東京27日專電）由書法大師、淡江大學中文系教授張炳煌擔任總會長的國際書法聯盟會員作品展日前在日本沖繩縣舉辦第31屆展覽。沖繩縣知事玉城鄧尼在開幕式致詞特別感謝此展在沖繩舉行，並期盼藉此深化國際文化交流。

國際書法聯盟新聞稿指出，第31屆國際書法聯盟會員作品展6月20至23日在日本沖繩縣立博物館・美術館舉行，展覽由日本國際書法聯盟承辦，日本國際書法聯盟事務局長見附輝志負責籌備；沖繩縣政府及日本美術新聞社後援。

展覽於21日舉行開幕式，由張炳煌主持。沖繩縣知事玉城鄧尼致詞時表示，「本展是書法愛好家超越流派為了相互親睦而舉辦，而且能致力於培養日本書法的美感，提升東洋固有的文化藝術，這是透過國際交流，深化友好親善的寶貴機會」。

張炳煌致詞時表示，「感謝沖繩各界的支持，尤其是日本國際書法聯盟名譽會長林勇的全力協助。因為沖繩和台灣文化底蘊接近，尤其是前些年每年都有沖繩縣選拔的高中書法優秀生到台灣淡江大學聽我講授書法課，這些菁英目前在沖繩發揮力量，許多國家的書法家也想到沖繩觀察沖繩文化，因此本屆選定在沖繩辦展」。

開幕式上，來自各地的書法聯盟代表，包括日本國際書法聯盟會長平本清舟、中國國際書法聯盟會長張華慶、韓國國際書法聯盟會長金榮基、香港國際書法聯盟理事長陳雪侶、日本國際書法聯盟名譽會長林勇等上台致詞。

為激發在沖繩舉行展覽的熱度，特別舉辦第31屆國際書法聯盟作品展主題設計比賽，獲得最優秀獎的那霸市立安岡中學學生林涵韵受獎，並贈送作品給沖繩縣知事玉城鄧尼。

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在沖繩辦展期間，雖受到有地震消息的影響，但仍有105位來自海內外的書法愛好家專程前來參加，全體在沖繩縣那霸市進行揮毫交流，會場洋溢翰墨書香，場面壯觀。

展覽期間，沖繩縣高中教師文化聯盟特別舉行書法教學體驗會，邀請張炳煌主講，並與曾帶領沖繩縣高中書法優秀生前往淡江大學聽張炳煌書法課的老師見面。（編輯：周永捷）1140627

第31屆國際書法聯盟會員作品展6月20至23日在日本沖繩縣立博物館・美術館舉行。此外，眾多書法家在嘉新酒店（沖繩縣那霸市）揮毫交流。圖為國際書法聯盟總會長張炳煌揮毫。（張炳煌提供）中央社記者楊明珠東京傳真 114年6月27日

第31屆國際書法聯盟會員作品展6月20至23日在日本沖繩縣立博物館・美術館舉行，集結台灣、中國、日本、韓國等各地書法聯盟會員書法作品。（張炳煌提供）中央社記者楊明珠東京傳真 114年6月27日

第31屆國際書法聯盟會員作品展6月20至23日在日本沖繩縣立博物館・美術館舉行，展出台灣、日本、中國、韓國、香港、加拿大、澳洲、馬來西亞等的書法家作品，逾百名書法家出席21日開幕式。（張炳煌提供）中央社記者楊明珠東京傳真 114年6月27日

第31屆國際書法聯盟會員作品展6月20至23日在沖繩舉辦，特別安排主題設計比賽，獲得最優秀獎的那霸市立安岡中學學生林涵韵（左）受獎，並贈送作品給沖繩縣知事玉城鄧尼（右）。（張炳煌提供）中央社記者楊明珠東京傳真 114年6月27日