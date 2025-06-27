美關稅期限逼近 歐盟考慮所有選項不排除談不攏

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（中央社布魯塞爾26日綜合外電報導）歐洲聯盟領袖今天開會討論美國提出有關貿易協議的新提案，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，不排除關稅談判可能破裂，「仍在考慮所有選項」。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）揚言祭出的對等關稅暫緩期限預計在7月9日截止，歐盟成員國試圖在期限前達成共識，不然從汽車業到製藥業等外銷產業恐遭受重創。

歐盟成員國領袖希望在會議中決定是否推動一項迅速的貿易協議，或繼續爭取更有利的協議，不過歐盟兩大經濟體德國與法國立場似有不同。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）呼籲歐盟與美方達成「迅速簡單」而非「緩慢複雜」的貿易協議。

而在另一場簡報會上，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）雖同樣希望達成迅速務實的貿易協議，但也說法國不會接受失衡的條款。他表示，必須動用一切工具以確保協議公平，若美國維持10%的基準關稅，歐洲的因應措施也必須產生相當的影響力。

范德賴恩說，歐盟收到美國最新提出作為後續談判基礎的文件，目前仍在評估。

她告訴媒體：「我們準備好談妥協議，同時，我們也準備好沒達成滿意協議的可能性…簡而言之，（我們）仍在考慮所有選項」。

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美國已對歐盟鋼鋁課徵50%進口關稅、對汽車與汽車零組件課徵25%關稅，以及對其他大多數歐盟商品課徵10%關稅；川普曾警告，若未達成協議，10%的關稅可能調升至50%。

歐盟已同意對價值210億歐元（約新台幣7100億元）的美國商品加徵關稅，但尚未實施，目前正在討論是否進一步對950億歐元的美國進口商品加徵新關稅。（譯者：楊惟敬/核稿：曾依璇）1140627