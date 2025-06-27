加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／台電2025年度股東常會
首頁 / 國際
川普關稅戰
各國因應
新聞專題
各國因應1/200
首頁 / 國際

美關稅期限逼近 歐盟考慮所有選項不排除談不攏

2025/6/27 13:03（6/27 13:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為歐盟執委會大樓。（中央社檔案照片）
圖為歐盟執委會大樓。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾26日綜合外電報導）歐洲聯盟領袖今天開會討論美國提出有關貿易協議的新提案，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，不排除關稅談判可能破裂，「仍在考慮所有選項」。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）揚言祭出的對等關稅暫緩期限預計在7月9日截止，歐盟成員國試圖在期限前達成共識，不然從汽車業到製藥業等外銷產業恐遭受重創。

歐盟成員國領袖希望在會議中決定是否推動一項迅速的貿易協議，或繼續爭取更有利的協議，不過歐盟兩大經濟體德國與法國立場似有不同。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）呼籲歐盟與美方達成「迅速簡單」而非「緩慢複雜」的貿易協議。

而在另一場簡報會上，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）雖同樣希望達成迅速務實的貿易協議，但也說法國不會接受失衡的條款。他表示，必須動用一切工具以確保協議公平，若美國維持10%的基準關稅，歐洲的因應措施也必須產生相當的影響力。

范德賴恩說，歐盟收到美國最新提出作為後續談判基礎的文件，目前仍在評估。

她告訴媒體：「我們準備好談妥協議，同時，我們也準備好沒達成滿意協議的可能性…簡而言之，（我們）仍在考慮所有選項」。

google news透過 Google News追蹤中央社

美國已對歐盟鋼鋁課徵50%進口關稅、對汽車與汽車零組件課徵25%關稅，以及對其他大多數歐盟商品課徵10%關稅；川普曾警告，若未達成協議，10%的關稅可能調升至50%。

歐盟已同意對價值210億歐元（約新台幣7100億元）的美國商品加徵關稅，但尚未實施，目前正在討論是否進一步對950億歐元的美國進口商品加徵新關稅。（譯者：楊惟敬/核稿：曾依璇）1140627

范德賴恩
歐盟領袖拍板延長制裁俄羅斯 續凍結6.8兆資產北約峰會在即 各國提高軍費忐忑迎川普
川普
白宮：沒跡象顯示伊朗在美軍突襲前移走任何濃縮鈾川普：伊朗未能在美軍攻擊前移走核材料
各國因應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
越南副總理：與美談判前景正面 力阻46%關稅上路
37
更多編輯台推薦新聞：