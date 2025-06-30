加拿大收手不課數位服務稅 將恢復與美貿易談判

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（中央社渥太華29日綜合外電報導）加拿大財政部今天表示，已取消對美國科技企業課徵數位服務稅，且將恢復與美國的貿易談判。美國總統川普日前因不滿數位服務稅而宣布終止與加拿大的貿易談判。

綜合法新社與路透社報導，根據政府聲明，加拿大財政部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）「今天宣布加拿大將取消數位服務稅，為與美國達成互惠的全面貿易安排做準備」。

聲明還提到，川普與加拿大總理卡尼（Mark Carney）「已同意雙方將恢復談判，希望在2025年7月21日之前達成協議」。

白宮與川普對此尚未置評。

川普本月27日說，鑒於加拿大課徵數位服務稅，他將終止與加拿大的貿易談判，並在一週內通知針對加拿大進口商品的新關稅稅率。

加拿大的數位服務稅於去年生效，原本預期在5年內帶來42億美元收入。

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稅率為3%的數位服務稅將影響亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）及Meta等美國科技巨頭，原定明天開始徵收首批稅款。

加拿大是美國的第2大貿易夥伴，僅次於墨西哥，也是美國出口商品的最大買家。根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）數據，加拿大去年採購價值3494億美元的美國商品，並向美國出口4127億美元商品。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140630