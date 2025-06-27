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蘋果改歐洲App Store支付規則 避免再遭歐盟重罰

2025/6/27 14:00
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（中央社布魯塞爾26日綜合外電報導）蘋果公司宣布調整旗下在歐洲的應用程式商店App Store支付規則，趕在今天最後期限前回應公司涉及違反歐盟數位競爭規範的指控，避免之後天天面臨高額罰款。

法新社報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今年4月認定，蘋果公司（Apple）阻止應用程式開發者引導用戶在App Store之外取得更優惠的交易，違反歐盟「數位市場法」（DMA）規定，因此對蘋果處以5億歐元（約新台幣172億元）的罰款。

當時歐盟警告蘋果，若未在60天內依規定修正，將面臨定期加碼罰款，而今天是截止日。據信加碼罰款可能是每天超過5000萬歐元（約新台幣17.2億元）。

蘋果今天宣布修改了App Store的規則，允許開發者在他們的應用程式內直接向消費者提供不同的支付選項，並說這波調整是回應歐盟的疑慮。

蘋果已支付5億歐元罰款，但仍打算在7月7日提起上訴。蘋果今天猛烈抨擊歐盟要求的調整幅度。

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蘋果表示：「歐盟執委會要求蘋果對App Store進行一系列額外調整。我們不認同這樣的結果，打算提起上訴。」

歐盟執委會科技主權領域發言人芮尼耶（Thomas Regnier）表示，執委會注意到蘋果的聲明，「現在將評估這些新的商業條款」，看看是否符合歐盟的「數位市場法」規定。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1140627

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