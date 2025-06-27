從三峽到賽博龐克 社媒助推東南亞遊客赴重慶

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（中央社曼谷27日綜合外電報導）中國的重慶因獨特城市景觀成為網路熱搜，根據Klook、飛豬等旅遊網站數據，東南亞到重慶的航班預訂量激增。近年在社群媒體帶動下，前往中國各城市的旅遊都呈現攀升。

美國財經新聞網CNBC報導，架高的單軌列車在住宅大樓穿越、建築物坐落丘陵地形以及位於13樓的人行天橋等影片在社群媒體瘋傳，讓東南亞遊客掀起一股去重慶旅遊風潮。

阿里巴巴集團旗下的線上旅遊平台「飛豬」（Fliggy）告訴CNBC，今年5月31日端午連假期間，東南亞飛往重慶的航班訂位量較去年同期暴增超過6倍。

全球旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook的星馬與印尼區總經理莎拉．萬（Sarah Wan）透過電郵表示，光是2025年，赴重慶的旅遊需求就比其他城市高出近12倍。她說不只重慶，前往北京、上海等其他熱門城市的需求翻倍，而成都則成長3倍。

重慶憑藉雙重魅力在網路上吸引大量關注－擁有三峽、大足石刻等自然與人文景點，另一方面又以極具未來感的建築風格贏得「賽博龐克城市」暱稱。賽博龐克是一種對科幻的描述，予人一種人工智慧、基因改造、機械義肢等技術已成日常生活之感。

根據Klook於今年2月發布的Travel Pulse研究，高達79%的千禧世代與Z世代旅客，會在規劃假期時參考社群媒體上的推薦。越多重慶影片在網上成為熱門分享，又更易吸引到年輕客群目光。

對24歲的新加坡國立大學在學生王宗宇（Ong Chong Yu,音譯）和他的朋友們而言，情況正是如此。他們在抖音和TikTok上看到種種重慶的「8D魔幻城市」影音後，動念造訪當地。

主修中文與中國研究的王宗宇因交換生到北京，在3月的週末前往重慶旅遊。他說最令他難忘的是重慶獨特的地理與城市景觀，「從一條路走到另一條，常得上下山；一棟建築的一樓，可能正好是另一棟的15樓」。

除社群媒體熱議外，配套設施改善和活動多樣化也是重慶越來越受歡迎的原因。

Trip.com東南亞高級專員艾德門．王（Edmund Ong）答覆CNBC指出，重慶提供種類豐富的觀光活動，「每個人都能在這裡找到自己喜歡的東西」。

他說：「年長一輩向來喜歡當地美景，例如長江三峽；年輕旅客則是因當地許多景點在社群媒體上爆紅而受到吸引。」

Trip.com平台上東南亞國家的遊客，以新加坡、馬來西亞與泰國對重慶的訂票量最高，這3國目前皆享有赴中國旅遊免簽。Klook的數據也呈類似趨勢：來自新加坡與馬來西亞的旅客是重慶行程的主要購買者，來自泰國與印尼的觀光客則進一步推升需求。

根據飛豬（Fliggy）提供的數據，來自泰國旅客的重慶飯店訂單也成長超過5倍。

根據Klook的Travel Pulse研究，中國大陸已成僅次於日本的千禧世代與Z世代遊客「必去」的地方。新加坡旅行社Dynasty Travel負責中國旅遊規劃與體驗的艾維斯．葉（Elvis Yap）指出，中國之所以對年輕人有吸引力，部分得利於文化體驗，例如主題攝影和結合歌舞的現場表演。

社群媒體輕易可見旅客穿傳統服飾拍照的主題式攝影，進一步帶動需求。不論外國還是本地遊客，常在社群平台貼出身穿中國古裝、搭配假髮與濃妝的照片，這些服裝道具都包含在遊客所買的套裝服務裡。

另一個廣受歡迎的體驗是「宮廷御宴」－宴席結合多道菜色與表演，顧客還能穿上古裝參與。葉先生指出，這種體驗「更加生動多元」，將「高水準的文化藝術表演」與用餐結合，而且價格實惠，在星幣對人民幣匯率有利下，對新加坡遊客更具吸引力。

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葉先生說，社群媒體並非促成東南亞遊客對中國趨之若鶩的唯一因素，中國的觀光接待品質有所提升是另一關鍵，無論飯店還是景點，服務內容都更具吸引力。

他說：「亞洲其他國家必須留意中國在旅遊接待服務上的競爭力。」（譯者：陳亦偉）1140627