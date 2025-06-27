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有效需求不足 中國5月工業企業利潤年減9.1%

2025/6/27 11:35
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（中央社記者呂佳蓉北京27日電）受有效需求不足等因素影響，據中國國家統計局今天發布的數據顯示，今年前5個月規模以上工業企業利潤年減1.1%，其中，5月份規上工業企業利潤年減9.1%。

中國國家統計局27日在官網公布的最新數據顯示，中國1至5月份規模以上工業企業實現利潤總額人民幣2兆7204億元（約新台幣10兆8816億元），較去年同期下降1.1%，逆轉中國1至4月份規上工業企業利潤增長1.4%。

數據也顯示，中國5月份規上工業企業利潤年減9.1%。

對此，中國國家統計局工業司統計師于衛寧解讀，受有效需求不足、工業品價格下降及短期因素波動等多重因素影響，1到5月份中國規模以上工業企業利潤下降；從利潤構成看，投資收益等短期因素的上年同期基數較高，下拉1到5月份規上工業企業利潤增速1.7個百分點。

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于衛寧表示，1到5月，中國各地區各有關部門加大力度推動「兩新」（設備更新和以舊換新）政策落地實施，有效釋放內需活力，帶動通用設備、專用設備行業利潤較去年同期分別增長10.6%、7.1%。

他表示，下階段，要實施好更加積極有為的宏觀政策，著力做強大陸國內大循環，強化創新驅動，扎實推進工業高質量發展，為工業企業效益恢復打下穩固基礎。（編輯：張淑伶）1140627

#中國
#國家統計局
#于衛寧
于衛寧
中美貿易緊張中 中國4月工業企業利潤正成長中國1至2月規上工業企業利潤年減0.3% 降幅縮小
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