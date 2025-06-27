加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／台電2025年度股東常會
首頁 / 地方

彰化推線上閱讀認證系統 36學生累積逾3千分

2025/6/27 14:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化27日電）彰化縣政府建置線上閱讀認證系統，鼓勵學生閱讀後完成檢核與認證，今年累積達3000分以上有36名學生，較去年13人明顯成長，學生除獲頒獎狀外，可獲至少500元禮券。

彰化縣政府教育處今天透過新聞稿指出，為推動閱讀教育，縣府建置「讀步彰化‧飛閱雲端」線上閱讀認證系統，學生可於閱讀後檢核與認證，提升閱讀動機及理解能力。

教育處表示，今年閱讀認證累積達3000分以上共36名學生，他們閱讀上千本書籍，並完成網路系統檢核，相較去年13人有顯著成長，閱讀風氣逐步提升。縣長王惠美日前頒發獎狀表揚，並首度頒發閱讀認證「台灣石虎級」證書，鼓勵學生培養閱讀成為生活一部分。

教育處說，通過閱讀認證系統積分達3000分「台灣石虎級」以上者，國小低年級學生可獲價值新台幣500元禮券、中年級800元、高年級1000元；國中學生可獲1500元禮券。

google news透過 Google News追蹤中央社

達5000分「台灣雲豹級」以上者，可獲得更高額獎勵，國小低年級1000元禮券、中年級1600元、高年級2000元；國中學生3000元禮券。

永靖國小洪姓學生說，看書是一件快樂的事，透過閱讀能認識不同人事物，讓內心更充實。（編輯：謝雅竹）1140627

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：