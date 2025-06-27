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誤寄4年前超速罰單162件 宜蘭警方致歉撤單

2025/6/27 11:53
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）台南有民眾日前收到在宜蘭的超速罰單，但車主不解，今年都沒去宜蘭，怎麼會違規，結果這竟是前車主在4年前的罰單。宜蘭警方今天坦承業務單位疏失致歉，經查共有162件重複入案，已主動行文監理機關撤單。

這名台南民眾昨天在社群網站Threads貼文指出，接到宜蘭縣警察局寄來的超速罰單，但疑惑今年沒到宜蘭怎麼會有違規紀錄？仔細一看，車牌、車子都是他的，唯獨罰單照片中騎士不是他，趕緊報案。警方之後請他到監理站申訴。

他說，當時也透過網路提醒其他車友注意，孰料前車主回應，這是2021年的違規照片，當時罰款已繳納。

消息曝光後引起網路討論，還有人表示日前也收到同樣的罰單。

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宜蘭縣警察局宜蘭分局今天說明，經查是這業務單位疏失，不慎將2021年移動式測速照相資料重複入案，並在6月24日將一批162件舉發單列印寄出，發現誤植後，立即主動行文監理機關撤單。

警方指出，已製發書函，分別通知受舉發人無須繳納，將依規定追究承辦人員行政責任，杜絕類似情形再發生。（編輯：林恕暉）1140627

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#宜蘭縣警察局宜蘭分局
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