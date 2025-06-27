菲商場外開槍欲傷人 2中國籍嫌犯被逮補

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（中央社記者林行健馬尼拉27日專電）2名中國籍男子昨晚在大馬尼拉地區持槍射擊1名菲律賓商人，行跡敗露遭警方逮捕。這起事件再次引起菲律賓民眾對外籍犯罪者帶來的治安隱患感到憂心。

大馬尼拉南警區今天發布聲明說，警方接獲報案後火速趕到現場，逮捕正在攻擊1名平民的2名外籍現行犯，成功阻止傷亡事件。

根據警方報告，事件發生在大馬尼拉首善之區馬卡蒂市（Makati）一家商場外，大約晚上9時， 1名菲律賓商人正準備乘車離開，遭在外等候的2名中國籍男子向車輛連開4槍，所幸並未受傷。

馬卡蒂市警員連同特種警察立即抵達現場，在兩嫌逃逸前將他們逮捕。

兩嫌分別為36歲及44歲，警方從他們的身上以及可能用於逃離現場的小轎車中，搜出1把手槍、1把衝鋒槍、多柄利器、鐵槌、膠帶，還有2支手機；警方猜測，利器、鐵槌、膠帶是作刑求之用。

警方相信，2嫌是有組織犯罪集團或職業犯罪集團的成員，將調查他們在菲律賓的居留身分狀態，以及是否與已被查禁的離岸博弈產業（POGO）有關。

離岸博弈產業是指在菲律賓營運的線上賭博公司，工作人員大多來自中國、馬來西亞、印尼、緬甸及台灣，主要服務對象是中國客戶。

許多離岸博弈公司因被指涉及詐騙、洗錢、綁架甚至謀殺等非法活動，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年7月就限期年底前鏟除這個產業。

但期限過後，估計仍有近萬名外籍員工滯菲。

根據菲律賓執法單位的說法，滯菲者有些躲到都會住宅區或是鄉下地區，繼續從事電信或愛情詐騙等不法活動，有人則直接靠綁架、殺人等重大犯罪行為維生，為治安帶來嚴重隱患。

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而昨晚的事件，也再度讓菲律賓民眾對外籍犯罪分子危害治安感到憂心。

菲律賓GMA新聞網今年2月曾引述反犯罪組織報導，今年初菲律賓爆發綁架潮，引發商界人士憂心，許多人相信是這些案件是由前離岸博弈產業員工所為，特別是中國籍犯罪分子。（編輯：陳承功）1140627