麗嬰房林柏蒼：中國門市年底剩個位數 評估跨足美國

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（中央社記者江明晏台北27日電）麗嬰房重整中國事業，預告年底中國門市將只剩「個位數」，董事長林柏蒼透露，「一些競爭者因關稅退出的市場，反而是機會」，言下之意，看好美國市場潛力，加上麗嬰房具彈性供應鏈，明年計畫以輕資產、電商方式跨入新市場。

成立逾半世紀的麗嬰房，今年被打入全額交割股行列，引發市場震撼。麗嬰房今天舉行股東會，股東除了關心上海大樓的出售進度，也盼相關業外挹注貢獻，能助麗嬰房股票重回票面，好讓股東安心。

近年來，麗嬰房積極推動體質調整，執行「輕資產」策略，林柏蒼在會後接受中央社記者表示，出售上海公司股權就是輕資產策略，接下來會把中國麗嬰房實體店規模縮到最小，只保留少數旗艦店和體驗店，其餘像是街邊店和百貨專櫃都會陸續結束營運。

林柏蒼表示，過去的虧損多來自中國業務重整，「如今最難的一步已走完」，目前中國門市數還有88家，年底將剩下個位數，只會保留少數旗艦店和體驗店，他形容今年是「拋包袱」的一年，明年會迎來真正的「爬坡期」。

但他強調，「麗嬰房從來不認為要退出中國」，中國市場還是很大，但由於不確定性很多，所以要從輕資產和抗風險的角度經營。

至於是否有其他新的海外市場布局，林柏蒼表示，「東南亞當然很重要，但我反而覺得有更多、更有機會經營的市場」。

他接續說，「因為關稅的關係，可能有一些市場，就必須退出的一些競爭者」，言下之意指的就是美國市場。林柏蒼補充，麗嬰房現在供應鏈變得更有彈性，非中國製造就有機會打入，這也是麗嬰房「改變供應鏈策略的原因之一」。

目前麗嬰房在台灣的門市數大概有170個，營收占比為2/3，林柏蒼說，希望中國會起來，但以台灣以外的海外市場而言，未來「中國只會占一部分而已」。

林柏蒼表示，「麗嬰房已經在評估新市場的過程中，預估明年會跨入」，他語帶保留透露，「也許是美國」。他強調，東南亞市場當然還是要繼續評估觀察，但消費能力比起一些成熟的市場來說，還是有滿大的差距。

他說明，麗嬰房進軍新的海外市場，要從比較小的基礎開始，以輕資產、電商的方式進軍，開實體門店的機率較低，會看是否適當的合夥方案，不會再以「重資產的方法去做零售」，當然旗艦店、體驗店還是一個方式。

至於要如何面對在海外會遇到的競爭對手，他表示，要看消費者需求，「麗嬰房不是經營快時尚路線，賣點是功能性的布料和安全品質的商品」。

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此外，麗嬰房創辦人林泰生今天也在台下聆聽股東會，林柏蒼打趣表示，「他應該是僅次於我、位居第二的大股東，當然會來股東會」。

林泰生於2017年交棒第二代林柏蒼，記者問及這幾年經營麗嬰房，父親林泰生給予的評價，他坦言，「常常被罵，應該做得更好」；麗嬰房力拚轉型，盼體質調整過後，能迎接新的成長動能。（編輯：楊凱翔）1140627