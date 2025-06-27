前男友涉殺同居人 彰化大村女共犯遺棄屍體判6月
2025/6/27 12:34（6/27 12:53 更新）
（中央社記者鄭維真彰化27日電）彰化縣大村鄉賴姓男子2月騎車找朱姓前女友復合，涉殺害與朱女同居的李姓男子並棄屍，朱女一起將李男遺體裝入塑膠袋並清除血跡，彰化地院依共同犯遺棄屍體罪將朱女判6月刑期。
台灣彰化地方法院今天公布判決書，賴男與朱女去年底分手，朱女與李男交往。賴男於今年2月3日0時許，騎機車赴朱女同樣位於大村鄉的住處求復合，並在房間內持刀殺害李男，隨後要求朱女隨他離開躲避。
當天傍晚，賴男與朱女年僅8歲的兒子通話，其告訴賴男「叔叔死掉了」等語，賴男擔心犯行將遭人發現，因此返家拿塑膠袋，騎車搭載朱女前往朱女住處清理遺體及凶殺現場。
朱女與賴男一起將李男遺體裝進塑膠袋，並以棉被包裹，放在機車腳踏位置，由賴男騎車載至圳溝棄屍。
期間，朱女留在住處以毛巾擦拭地板血跡，因血跡乾涸，她改以廚刀刮除血跡，之後將李男手機及毛巾、廚刀、手套等物打包，再由賴男騎車載他的18歲、4歲子女前往棄屍地點丟棄物品。
法官認為，朱女與李男為男女朋友，賴男殺害李男後，她未能盡早報案，反而協助賴男棄屍及擦拭、除去現場血跡，妨害刑事證據正確性，所為實有不該。
透過 Google News追蹤中央社
彰化地院考量朱女主動前往警察局報案，惡性尚屬輕微，兼衡其國中畢業、靠政府補助維生、離婚、有1名成年及4名未成年子女等情形，依共同犯遺棄屍體罪處有期徒刑6月，可易科罰金，可上訴；朱女所涉殺人罪嫌，彰化地方檢察署作不起訴處分。
賴姓男子所涉殺人部分，目前由彰化地方法院國民法官庭另行審理；所涉遺棄屍體部分，由地院另行審結。（編輯：謝雅竹）1140627
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。