整治內捲式競爭 中國通過反不正當競爭法
2025/6/27 13:25
（中央社台北27日電）中國今天通過新修訂的「反不正當競爭法」。按照審議稿，為整治「內捲式」競爭，規定平台經營者不得強制商家按照其定價規則，以低於成本的價格銷售商品，擾亂市場競爭秩序。
中國官媒新華社報導，14屆全國人大常委會第16次會議27日表決通過新修訂的反不正當競爭法，自10月15日起施行。
中國現行反不正當競爭法是在1993年公布施行，並於2017年、2019年兩次修改。報導說，隨著經濟發展，法律在實施中也面臨一些新問題，迫切需要進行有針對性的修改完善。2024年12月，14屆全國人大常委會曾對反不正當競爭法修訂草案進行首次審議。
全國人大常委會法工委發言人黃海華23日在記者會介紹，根據各方面意見，修訂草案二次審議稿貫徹黨中央關於綜合整治「內捲式」競爭（過度競爭）的精神，增加關於公平競爭審查制度的規定，修改完善治理平台這方面的規定。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
修訂草案二次審議稿明確，平台經營者不得強制或者變相強制平台內經營者按照其定價規則，以低於成本的價格銷售商品，擾亂市場競爭秩序，並規定平台經營者建立不正當競爭舉報投訴和糾紛處分機制。
此外，據中新網報導，在修法審議過程中，多名與會人員建議完善規制虛假宣傳條款。本次新增的條款就包括：經營者不得在商業宣傳中，對商業目的、應用人工智慧技術等關鍵資訊隱瞞，誤導消費者和其他經營者做出本不會做出的交易決策。（編輯：張淑伶/謝怡璇）1140627
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。