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中外交部長助理見以色列駐中大使：武力無法帶來和平

2025/6/27 10:38
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（中央社記者呂佳蓉北京27日電）中國外交部部長助理劉彬26日會見以色列新任駐中大使貝以理。劉彬表示，武力無法帶來持久和平，對話談判才是解決問題的正道，盼能推動地區局勢降溫。

根據中國外交部網站消息，劉彬歡迎貝以理到中履新，表示中華民族和猶太民族傳統友好。中方願與以方加強各領域交流合作。

劉彬並表示，中方高度關注中東局勢發展，始終認為武力無法帶來持久和平，對話談判才是解決問題的正道。希望有關各方能從本國和地區人民根本利益出發，切實執行停火，推動地區局勢降溫。

據中方訊息，貝以理表示，以方高度重視發展對中關係，恪守一個中國原則，期待與中方深化各領域互利合作。貝以理還介紹了以方對當前中東形勢的看法和立場。

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貝以理5月30日到任，6月4日向中國外交部部長助理兼禮賓司司長洪磊遞交國書副本。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）日前透過國營媒體伊朗通訊社（IRNA）向全國發表談話，他宣布以色列挑起的「12日戰爭結束」，並表示準備好與美國重返談判。（編輯：陳鎧妤）1140627

劉彬
中外交部長助理會見新任伊朗大使 喊反對侵犯主權
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