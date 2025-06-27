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癌藥基金115年有望達百億 健保署盤點納給付3方向

2025/6/27 14:06
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（中央社記者曾以寧台北27日電）癌症新藥基金今年啟動，首年編列新台幣50億元。健保署長石崇良今天說，明年預估100億元規模應該還可以，但仍要視健保基金可吸納程度，並盤點納入給付考量治療缺口等3方向。

石崇良出席台灣醫界聯盟基金會「共創癌症新藥基金永續願景論壇」指出，政府今年已透過暫時性支付機制，以公務預算撥付健保基金專款專用，縮短癌症新藥給付時程。總統賴清德4月於「健康台灣全國論壇」也再次表示，將建立百億癌藥基金，且用多少補多少，未來基金規模可能不只100億元。

石崇良說明，癌藥基金的作用，是盼提升癌藥納入健保時，對健保財務影響的可預測性。由於健保是前瞻式預算，過去在將新藥納入給付後，常有低估或爆量問題，且臨床也需要時間調整用藥；而癌藥基金則是採暫時性給付，預估以2到3年為原則，依其財務效益與影響，再評估納健保。

除了減少財務不可預測性，癌藥基金也有助改善臨床療效可能有落差的狀況。石崇良表示，暫時支付期間的真實世界資料，也可作為後續健保與藥廠再次議價依據，若效果還好、價格很高，就可能要考慮是否降價，但若性價比很好，就可直接納入給付。

納入給付的盤點方向，石崇良指出，過去是先來後到，但現在已改由專家小組擬定優先順序，考量因素包含國內民眾癌症負荷，以死亡率、發生率高者優先；並考量國際指引落差，優先考慮實證性強、高度建議者；以及現行治療缺口，盼讓每一線治療都有藥可以用。

今年癌藥基金共編列50億元公務預算，石崇良說明，明年預估100億元規模「應該還可以」，但仍要視健保基金可吸納程度。

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石崇良指出，政府不能隨便對外勸募，若要成立獨立基金，必須新增財源，也涉及法規修正，因此政府先採用公務預算，盼快速達到降低癌症死亡率的效果。而健保基金目前是以保費為主要來源，但也有相當的政府財源挹注，因此與健保之間的流動關係，也會影響癌藥基金規模。

石崇良表示，目前看來，健保如果保費費率不調整，安全準備金可能會有危險，因此接下來就要看保費調整結果，有多少空間可以吸納癌藥基金。（編輯：張雅淨）1140627

石崇良
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