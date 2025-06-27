加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／台電2025年度股東常會
首頁 / 兩岸

港幣2年來再現走資 金管局入市接345億賣盤

2025/6/27 13:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港27日電）上月初大量資金因為逃避美元風險而流入香港，但不到2個月，資金又再流出香港。香港金融管理局2年來首次買入港幣94.2億元（約新台幣345億元）的賣盤。

香港金融管理局26日公布，在紐約清晨交易時段，港幣兌美元匯率觸及聯繫匯率制度的「弱方兌換保證」，即1美元兌7.85港元。根據聯繫匯率機制，金管局按銀行要求向市場賣出美元、買入港幣，涉及港幣94.2億元。這是金管局自2023年5月以來首次買入港幣。

金管局總裁余偉文向媒體解釋，這次賣盤之所以出現，是因5月初港幣數度觸及聯繫匯率的「強方兌換保證」，即1美元兌7.75港元，共計流入資金達港幣1294億元。由於資金充裕，令香港利率下降，導致港美息差擴大，引發買美元賣港幣的套息交易。

其他原因包括上市公司派息的高峰期接近尾聲、非本地公司回收招股或發債所得的港幣，以及半年結算資金大致籌備妥當等因素下，市場對港幣需求減少，令港滙觸及「弱方兌換保證」。

他說，這是聯滙機制正常操作的一部分。

google news透過 Google News追蹤中央社

信報今天在報導中引述上海商業銀行財資部總監顏劍文說，這次港滙在不足2個月便由強轉弱的原因之一，是市場對美元去風險化的憂慮「已消化得七七八八」。

中國與英國於1982年開始談判香港前途問題後，香港民心不穩，既出現移民潮，港幣也被拋售，幣值滑落。港英政府為了穩定港幣匯率及民心，1983年底實施聯匯制度，基本上訂定港幣7.8元兌換1美元，匯率只可以在7.75至7.85元之間浮動，一旦超出此區間，金管局就會介入市場干預。（編輯:陳鎧妤）1140627

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：