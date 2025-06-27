港幣2年來再現走資 金管局入市接345億賣盤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港27日電）上月初大量資金因為逃避美元風險而流入香港，但不到2個月，資金又再流出香港。香港金融管理局2年來首次買入港幣94.2億元（約新台幣345億元）的賣盤。

香港金融管理局26日公布，在紐約清晨交易時段，港幣兌美元匯率觸及聯繫匯率制度的「弱方兌換保證」，即1美元兌7.85港元。根據聯繫匯率機制，金管局按銀行要求向市場賣出美元、買入港幣，涉及港幣94.2億元。這是金管局自2023年5月以來首次買入港幣。

金管局總裁余偉文向媒體解釋，這次賣盤之所以出現，是因5月初港幣數度觸及聯繫匯率的「強方兌換保證」，即1美元兌7.75港元，共計流入資金達港幣1294億元。由於資金充裕，令香港利率下降，導致港美息差擴大，引發買美元賣港幣的套息交易。

其他原因包括上市公司派息的高峰期接近尾聲、非本地公司回收招股或發債所得的港幣，以及半年結算資金大致籌備妥當等因素下，市場對港幣需求減少，令港滙觸及「弱方兌換保證」。

他說，這是聯滙機制正常操作的一部分。

透過 Google News 追蹤中央社

信報今天在報導中引述上海商業銀行財資部總監顏劍文說，這次港滙在不足2個月便由強轉弱的原因之一，是市場對美元去風險化的憂慮「已消化得七七八八」。

中國與英國於1982年開始談判香港前途問題後，香港民心不穩，既出現移民潮，港幣也被拋售，幣值滑落。港英政府為了穩定港幣匯率及民心，1983年底實施聯匯制度，基本上訂定港幣7.8元兌換1美元，匯率只可以在7.75至7.85元之間浮動，一旦超出此區間，金管局就會介入市場干預。（編輯:陳鎧妤）1140627