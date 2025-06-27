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台北親水節28日開幕 設2造型滑水道當天免費入園

2025/6/27 11:06（6/27 11:56 更新）
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台北自來水事業處表示，「2025台北親水節」將於28日上午10時正式啟動，除有園遊會、胖卡餐車與市集及互動攤位，並設置2座造型滑水道，當天免費入園。（北水處提供）中央社記者劉建邦傳真 114年6月27日
台北自來水事業處表示，「2025台北親水節」將於28日上午10時正式啟動，除有園遊會、胖卡餐車與市集及互動攤位，並設置2座造型滑水道，當天免費入園。（北水處提供）中央社記者劉建邦傳真 114年6月27日
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（中央社記者劉建邦台北27日電）夏季來臨，北水處宣布台北親水節將於28日在台北自來水園區開幕，當天免費入園，除有許多精彩演出，並設置2款造型吸睛的充氣滑水道，系列活動持續到8月底。

台北自來水事業處今天發布新聞資料指出，「2025台北親水節」今年主題為「再玩一下夏」，將於28日上午10時正式啟動，現場包含園遊會，還有集結美食的胖卡餐車與市集及互動攤位，參加活動還可兌換精美好禮。

北水處表示，今年台北親水節將設置冰淇淋、螃蟹造型的6.5公尺高充氣式滑水道，將於6月28日至7月13日限時登場，分別設置在自來水園區博物館前與噴泉庭園區，期盼讓成人及小朋友可玩得過癮。活動訊息可至自來水園區官方網站或臉書（Facebook）粉專查詢。

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另外，北水處指出，自來水園區旁的公館多目標綜合大樓預計今年完工、2026年啟用，內部將建置水處監控、資訊、客服中心及國際會議廳，並配置商辦附業棟與景觀綠地，引入產業與商辦客群。

北水處表示，水園區新天地將包含多目標綜合大樓，以及設置台北文學館、公館運動館、好水故事館與親水庭園，預計可結合周邊的自來水博物館、公館淨水場及公館商圈與附近景點，透過多目標綜合大樓興建完成後，形塑兼具教育、休憩、文化與購物功能的公館新地標。（編輯：張雅淨）1140627

#北水處
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