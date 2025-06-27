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前六腳鄉代會主席涉索回饋金 嘉檢貪污罪起訴

2025/6/27 13:14（6/27 13:43 更新）
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前六腳鄉代表會主席黃明世任內針對養雞場設立成立審核小組，介入公所核發養雞場使照執照行政程序，涉從中向業者索回饋金新台幣40萬元，嘉檢偵結起訴。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
前六腳鄉代表會主席黃明世任內針對養雞場設立成立審核小組，介入公所核發養雞場使照執照行政程序，涉從中向業者索回饋金新台幣40萬元，嘉檢偵結起訴。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）前六腳鄉代表會主席黃明世任內針對養雞場設立成立審核小組，介入公所核發養雞場使照執照行政程序，涉從中向業者索回饋金新台幣40萬元，嘉檢偵結，依違反貪污治罪條例起訴。

據嘉義地檢署起訴書，53歲黃明世於民國103年12月至111年12月24日擔任六腳鄉鄉民代表會主席期間；洪姓及陳姓養雞業者於104年計畫在六腳鄉興建養雞場，並於105年7月間取得建築執照而開始興建。

不過，黃男於同年7月31日下午單獨或指示他人，各自駕駛未懸掛車牌的自小客車，就停在養雞場興建案的出入口，影響工程繼續進行，業者前往黃男服務處協商，黃男表示有民眾陳情，需先停工，待與鄉親協調好再開工。

嘉檢表示，黃男於106年12月間召集鄉代成立7人審核小組，行文要求公所在審核養雞場等相關工程時，均應向7人小組報備及會同審查，因此，造成公所撤銷原本已簽准核發洪姓、陳姓業者的使用執照，黃男則於107年1月至4月間，以7人小組召集人名義，多次前往興建的養雞場會勘並提出質疑及缺失。

嘉檢說，黃男後續邀約業者協商，向業者表明需做地方回饋，2名業者迫於無奈而同意於每年各支付10萬元回饋金，以換取養雞場興建案順利進行；業者則將回饋金匯至黃男堂哥的戶頭，109年間，黃男告知業者停止匯款。

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嘉檢表示，2名養雞業者到案均明白證述，主要是受到黃男刁難，多次協調，黃男主動要求回饋金，深怕若有不從，恐會嚴重影響養雞場後續的興建，最後被迫同意支付回饋金。

檢方認為男與其堂哥關係密切，黃男堂哥無權收取回饋金，主要是黃男確有憑藉其身分及權勢，對2名業者施行恫嚇以索取財物，因此，黃男所為已構成貪污治罪條例的藉勢、藉端勒索財物罪。（編輯：謝雅竹）1140627

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